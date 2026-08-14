Wrapped FON 今日价格

Wrapped FON (WFON) 今日实时价格为 $ 1.3，过去 24 小时内变化了 2.15%。当前 WFON 兑 USD 的汇率为 $ 1.3 每 WFON。

Wrapped FON 目前市值在 $ 9,558,758 排名第 #-，流通供应量为 7.40M WFON。过去 24 小时内，WFON 的交易价格在 $ 1.3（低点）和 $ 1.33（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.53，而历史最低价为 $ 1.11。

短期表现方面，WFON 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -8.86%。过去一天，总交易量达到 $ 114.75K。

Wrapped FON（WFON）市场信息

市值 $ 9.56M$ 9.56M $ 9.56M 成交量（24H） $ 114.75K$ 114.75K $ 114.75K 完全稀释市值 $ 9.56M$ 9.56M $ 9.56M 流通量 7.40M 7.40M 7.40M 总供应量 7,401,793.596979364 7,401,793.596979364 7,401,793.596979364

Wrapped FON 的当前市值为 $ 9.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 114.75K。WFON 的流通量为 7.40M，总供应量是 7401793.596979364，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.56M。