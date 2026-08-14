Wrapped FOGO 今日价格

Wrapped FOGO (WFOGO) 今日实时价格为 $ 0.00843859，过去 24 小时内变化了 4.12%。当前 WFOGO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00843859 每 WFOGO。

Wrapped FOGO 目前市值在 $ 84,638,604 排名第 #-，流通供应量为 10.05B WFOGO。过去 24 小时内，WFOGO 的交易价格在 $ 0.00841889（低点）和 $ 0.00890309（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02627776，而历史最低价为 $ 0.00786258。

短期表现方面，WFOGO 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -0.65%。过去一天，总交易量达到 $ 7.83K。

Wrapped FOGO（WFOGO）市场信息

市值 $ 84.64M$ 84.64M $ 84.64M 成交量（24H） $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K 完全稀释市值 $ 84.64M$ 84.64M $ 84.64M 流通量 10.05B 10.05B 10.05B 总供应量 10,046,588,794.71052 10,046,588,794.71052 10,046,588,794.71052

Wrapped FOGO 的当前市值为 $ 84.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.83K。WFOGO 的流通量为 10.05B，总供应量是 10046588794.71052，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.64M。