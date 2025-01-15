Wrapped Fantom 图标

Wrapped Fantom 价格 (WFTM)

USD

Wrapped Fantom (WFTM) 实时价格图表

$0.699932
$0.699932$0.699932
+6.40%(1D)

今天 Wrapped Fantom (WFTM) 的价格

今天 Wrapped Fantom (WFTM) 的实时价格为 0.700422 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WFTM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Fantom 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.73M USD
- Wrapped Fantom 当天价格变化为 +6.48%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 WFTM兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WFTM 价格信息的首选平台。

Wrapped Fantom (WFTM) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Fantom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04264976
在过去30天内，Wrapped Fantom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3497623797
在过去60天内，Wrapped Fantom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0160140983
在过去90天内，Wrapped Fantom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04264976+6.48%
30天$ -0.3497623797-49.93%
60天$ -0.0160140983-2.28%
90天$ 0--

Wrapped Fantom (WFTM) 价格分析

Wrapped Fantom 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.657772
$ 0.657772$ 0.657772

$ 0.709489
$ 0.709489$ 0.709489

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

-0.25%

+6.48%

+1.27%

Wrapped Fantom (WFTM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped Fantom (WFTM)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Wrapped Fantom (WFTM) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Fantom (WFTM) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WFTM 兑换为当地货币

1 WFTM 兑换 AUD
A$1.12767942
1 WFTM 兑换 GBP
0.56734182
1 WFTM 兑换 EUR
0.67940934
1 WFTM 兑换 USD
$0.700422
1 WFTM 兑换 MYR
RM3.151899
1 WFTM 兑换 TRY
24.85097256
1 WFTM 兑换 JPY
¥110.7016971
1 WFTM 兑换 RUB
71.43603978
1 WFTM 兑换 INR
60.60751566
1 WFTM 兑换 IDR
Rp11,482.32603168
1 WFTM 兑换 PHP
41.12877984
1 WFTM 兑换 EGP
￡E.35.3362899
1 WFTM 兑换 BRL
R$4.2375531
1 WFTM 兑换 CAD
C$1.00160346
1 WFTM 兑换 BDT
85.19232786
1 WFTM 兑换 NGN
1,087.60827738
1 WFTM 兑换 UAH
29.63485482
1 WFTM 兑换 VES
Bs37.122366
1 WFTM 兑换 PKR
Rs195.31967892
1 WFTM 兑换 KZT
371.76998916
1 WFTM 兑换 THB
฿24.3046434
1 WFTM 兑换 TWD
NT$23.08590912
1 WFTM 兑换 CHF
Fr0.63738402
1 WFTM 兑换 HKD
HK$5.44928316
1 WFTM 兑换 MAD
.د.م7.05324954