Wrapped Energi 价格 (WNRG)
今天 Wrapped Energi (WNRG) 的实时价格为 0.052585 USD。目前其市值为 $ 687.56K USD。WNRG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Energi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.63K USD
- Wrapped Energi 当天价格变化为 -1.90%
- 其循环供应量为 13.07M USD
在获取 MEXC 上从 WNRG兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WNRG 价格信息的首选平台。
今天内，Wrapped Energi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00101923320156898。
在过去30天内，Wrapped Energi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0126351606。
在过去60天内，Wrapped Energi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021144060。
在过去90天内，Wrapped Energi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000068989878659574。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00101923320156898
|-1.90%
|30天
|$ -0.0126351606
|-24.02%
|60天
|$ -0.0021144060
|-4.02%
|90天
|$ -0.000068989878659574
|-0.13%
Wrapped Energi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
-1.90%
-7.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 WNRG 兑换 AUD
A$0.084136
|1 WNRG 兑换 GBP
￡0.042068
|1 WNRG 兑换 EUR
€0.0504816
|1 WNRG 兑换 USD
$0.052585
|1 WNRG 兑换 MYR
RM0.23505495
|1 WNRG 兑换 TRY
₺1.85677635
|1 WNRG 兑换 JPY
¥8.25637085
|1 WNRG 兑换 RUB
₽5.86270165
|1 WNRG 兑换 INR
₹4.50916375
|1 WNRG 兑换 IDR
Rp848.14504255
|1 WNRG 兑换 PHP
₱3.0457232
|1 WNRG 兑换 EGP
￡E.2.6692146
|1 WNRG 兑换 BRL
R$0.326027
|1 WNRG 兑换 CAD
C$0.0757224
|1 WNRG 兑换 BDT
৳6.2839075
|1 WNRG 兑换 NGN
₦81.27485015
|1 WNRG 兑换 UAH
₴2.21435435
|1 WNRG 兑换 VES
Bs2.681835
|1 WNRG 兑换 PKR
Rs14.6554395
|1 WNRG 兑换 KZT
₸27.60344405
|1 WNRG 兑换 THB
฿1.8026138
|1 WNRG 兑换 TWD
NT$1.72952065
|1 WNRG 兑换 CHF
Fr0.0473265
|1 WNRG 兑换 HKD
HK$0.40858545
|1 WNRG 兑换 MAD
.د.م0.53163435