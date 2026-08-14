Wrapped Electroneum 今日价格

Wrapped Electroneum (WETN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 WETN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WETN。

Wrapped Electroneum 目前市值在 $ 41,649 排名第 #-，流通供应量为 58.39M WETN。过去 24 小时内，WETN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00449377，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WETN 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -6.64%。过去一天，总交易量达到 $ 752.87。

Wrapped Electroneum（WETN）市场信息

市值 $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K 成交量（24H） $ 752.87$ 752.87 $ 752.87 完全稀释市值 $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K 流通量 58.39M 58.39M 58.39M 总供应量 58,390,510.21916675 58,390,510.21916675 58,390,510.21916675

Wrapped Electroneum 的当前市值为 $ 41.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 752.87。WETN 的流通量为 58.39M，总供应量是 58390510.21916675，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.65K。