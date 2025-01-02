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Wrapped eHMND 价格 (WEHMND)

USD

Wrapped eHMND (WEHMND) 实时价格图表

$0.097911
$0.097911$0.097911
+2.10%(1D)

今天 Wrapped eHMND (WEHMND) 的价格

今天 Wrapped eHMND (WEHMND) 的实时价格为 0.097911 USD。目前其市值为 $ 1.20M USD。WEHMND 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped eHMND 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.69K USD
- Wrapped eHMND 当天价格变化为 +2.13%
- 其循环供应量为 12.21M USD

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Wrapped eHMND (WEHMND) 价格表现 USD

今天内，Wrapped eHMND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00204655
在过去30天内，Wrapped eHMND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0226095787
在过去60天内，Wrapped eHMND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0261362938
在过去90天内，Wrapped eHMND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00592372504656152

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00204655+2.13%
30天$ -0.0226095787-23.09%
60天$ +0.0261362938+26.69%
90天$ -0.00592372504656152-5.70%

Wrapped eHMND (WEHMND) 价格分析

Wrapped eHMND 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.095272
$ 0.095272$ 0.095272

$ 0.0979
$ 0.0979$ 0.0979

$ 0.542755
$ 0.542755$ 0.542755

+0.78%

+2.13%

-11.84%

Wrapped eHMND (WEHMND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 13.69K
$ 13.69K$ 13.69K

12.21M
12.21M 12.21M

什么是Wrapped eHMND (WEHMND)

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Wrapped eHMND (WEHMND) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped eHMND (WEHMND) 的其他问题

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WEHMND 兑换为当地货币

1 WEHMND 兑换 AUD
A$0.1566576
1 WEHMND 兑换 GBP
0.0783288
1 WEHMND 兑换 EUR
0.09399456
1 WEHMND 兑换 USD
$0.097911
1 WEHMND 兑换 MYR
RM0.43766217
1 WEHMND 兑换 TRY
3.45723741
1 WEHMND 兑换 JPY
¥15.36321501
1 WEHMND 兑换 RUB
10.91609739
1 WEHMND 兑换 INR
8.39586825
1 WEHMND 兑换 IDR
Rp1,579.20945633
1 WEHMND 兑换 PHP
5.67100512
1 WEHMND 兑换 EGP
￡E.4.96996236
1 WEHMND 兑换 BRL
R$0.6070482
1 WEHMND 兑换 CAD
C$0.14099184
1 WEHMND 兑换 BDT
11.7003645
1 WEHMND 兑换 NGN
151.33026249
1 WEHMND 兑换 UAH
4.12303221
1 WEHMND 兑换 VES
Bs4.993461
1 WEHMND 兑换 PKR
Rs27.2877957
1 WEHMND 兑换 KZT
51.39642123
1 WEHMND 兑换 THB
฿3.35638908
1 WEHMND 兑换 TWD
NT$3.22029279
1 WEHMND 兑换 CHF
Fr0.0881199
1 WEHMND 兑换 HKD
HK$0.76076847
1 WEHMND 兑换 MAD
.د.م0.98988021