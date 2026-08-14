Wrapped EGAS 今日价格

Wrapped EGAS (WEGAS) 今日实时价格为 $ 1.001，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 WEGAS 兑 USD 的汇率为 $ 1.001 每 WEGAS。

Wrapped EGAS 目前市值在 $ 1,894,377 排名第 #-，流通供应量为 1.89M WEGAS。过去 24 小时内，WEGAS 的交易价格在 $ 0.993097（低点）和 $ 1.006（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.025，而历史最低价为 $ 0.992065。

短期表现方面，WEGAS 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -0.12%。过去一天，总交易量达到 $ 189.14K。

Wrapped EGAS（WEGAS）市场信息

市值 $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M 成交量（24H） $ 189.14K$ 189.14K $ 189.14K 完全稀释市值 $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M 流通量 1.89M 1.89M 1.89M 总供应量 1,893,291.242745588 1,893,291.242745588 1,893,291.242745588

Wrapped EGAS 的当前市值为 $ 1.89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 189.14K。WEGAS 的流通量为 1.89M，总供应量是 1893291.242745588，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.89M。