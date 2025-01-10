Wrapped eETH 价格 (WEETH)
今天 Wrapped eETH (WEETH) 的实时价格为 3,486.94 USD。目前其市值为 $ 6.55B USD。WEETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped eETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.08M USD
- Wrapped eETH 当天价格变化为 +0.38%
- 其循环供应量为 1.88M USD
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今天内，Wrapped eETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.2。
在过去30天内，Wrapped eETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -382.7038692900。
在过去60天内，Wrapped eETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +120.8025954420。
在过去90天内，Wrapped eETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +908.3805736154035。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +13.2
|+0.38%
|30天
|$ -382.7038692900
|-10.97%
|60天
|$ +120.8025954420
|+3.46%
|90天
|$ +908.3805736154035
|+35.23%
Wrapped eETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.18%
+0.38%
-4.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.
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|1 WEETH 兑换 AUD
A$5,613.9734
|1 WEETH 兑换 GBP
￡2,824.4214
|1 WEETH 兑换 EUR
€3,382.3318
|1 WEETH 兑换 USD
$3,486.94
|1 WEETH 兑换 MYR
RM15,656.3606
|1 WEETH 兑换 TRY
₺123,472.5454
|1 WEETH 兑换 JPY
¥550,762.173
|1 WEETH 兑换 RUB
₽354,726.4062
|1 WEETH 兑换 INR
₹299,841.9706
|1 WEETH 兑换 IDR
Rp56,240,959.8682
|1 WEETH 兑换 PHP
₱203,916.2512
|1 WEETH 兑换 EGP
￡E.176,264.817
|1 WEETH 兑换 BRL
R$21,095.987
|1 WEETH 兑换 CAD
C$5,021.1936
|1 WEETH 兑换 BDT
৳425,336.9412
|1 WEETH 兑换 NGN
₦5,406,082.0372
|1 WEETH 兑换 UAH
₴147,427.8232
|1 WEETH 兑换 VES
Bs184,807.82
|1 WEETH 兑换 PKR
Rs971,008.1818
|1 WEETH 兑换 KZT
₸1,840,058.238
|1 WEETH 兑换 THB
฿120,543.5158
|1 WEETH 兑换 TWD
NT$114,894.673
|1 WEETH 兑换 CHF
Fr3,173.1154
|1 WEETH 兑换 HKD
HK$27,128.3932
|1 WEETH 兑换 MAD
.د.م35,008.8776