Wrapped EDU 价格 (WEDU)
今天 Wrapped EDU (WEDU) 的实时价格为 0.140663 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WEDU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped EDU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped EDU 当天价格变化为 +1.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00226322。
在过去30天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0097264385。
在过去60天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0535795354。
在过去90天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00226322
|+1.64%
|30天
|$ +0.0097264385
|+6.91%
|60天
|$ +0.0535795354
|+38.09%
|90天
|$ 0
|--
Wrapped EDU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.83%
+1.64%
-9.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WEDU 兑换 VND
₫3,701.546845
|1 WEDU 兑换 AUD
A$0.21802765
|1 WEDU 兑换 GBP
￡0.10409062
|1 WEDU 兑换 EUR
€0.12237681
|1 WEDU 兑换 USD
$0.140663
|1 WEDU 兑换 MYR
RM0.59641112
|1 WEDU 兑换 TRY
₺5.50273656
|1 WEDU 兑换 JPY
¥20.1429416
|1 WEDU 兑换 RUB
₽11.09409081
|1 WEDU 兑换 INR
₹12.04497269
|1 WEDU 兑换 IDR
Rp2,305.95045072
|1 WEDU 兑换 KRW
₩193.75062283
|1 WEDU 兑换 PHP
₱7.83211584
|1 WEDU 兑换 EGP
￡E.6.98532458
|1 WEDU 兑换 BRL
R$0.79755921
|1 WEDU 兑换 CAD
C$0.19270831
|1 WEDU 兑换 BDT
৳17.19464512
|1 WEDU 兑换 NGN
₦222.56684501
|1 WEDU 兑换 UAH
₴5.84454765
|1 WEDU 兑换 VES
Bs13.503648
|1 WEDU 兑换 PKR
Rs39.56709527
|1 WEDU 兑换 KZT
₸72.06024827
|1 WEDU 兑换 THB
฿4.5856138
|1 WEDU 兑换 TWD
NT$4.21989
|1 WEDU 兑换 AED
د.إ0.51623321
|1 WEDU 兑换 CHF
Fr0.11534366
|1 WEDU 兑换 HKD
HK$1.10279792
|1 WEDU 兑换 MAD
.د.م1.29269297
|1 WEDU 兑换 MXN
$2.70494949