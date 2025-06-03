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Wrapped EDU 价格 (WEDU)

USD

Wrapped EDU (WEDU) 实时价格图表

$0.140662
$0.140662$0.140662
+1.60%(1D)

今天 Wrapped EDU (WEDU) 的价格

今天 Wrapped EDU (WEDU) 的实时价格为 0.140663 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WEDU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped EDU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped EDU 当天价格变化为 +1.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped EDU (WEDU) 价格表现 USD

今天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00226322
在过去30天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0097264385
在过去60天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0535795354
在过去90天内，Wrapped EDU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00226322+1.64%
30天$ +0.0097264385+6.91%
60天$ +0.0535795354+38.09%
90天$ 0--

Wrapped EDU (WEDU) 价格分析

Wrapped EDU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.138155
$ 0.138155$ 0.138155

$ 0.143837
$ 0.143837$ 0.143837

$ 5.59
$ 5.59$ 5.59

-0.83%

+1.64%

-9.27%

Wrapped EDU (WEDU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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什么是Wrapped EDU (WEDU)

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WEDU 兑换为当地货币

1 WEDU 兑换 VND
3,701.546845
1 WEDU 兑换 AUD
A$0.21802765
1 WEDU 兑换 GBP
0.10409062
1 WEDU 兑换 EUR
0.12237681
1 WEDU 兑换 USD
$0.140663
1 WEDU 兑换 MYR
RM0.59641112
1 WEDU 兑换 TRY
5.50273656
1 WEDU 兑换 JPY
¥20.1429416
1 WEDU 兑换 RUB
11.09409081
1 WEDU 兑换 INR
12.04497269
1 WEDU 兑换 IDR
Rp2,305.95045072
1 WEDU 兑换 KRW
193.75062283
1 WEDU 兑换 PHP
7.83211584
1 WEDU 兑换 EGP
￡E.6.98532458
1 WEDU 兑换 BRL
R$0.79755921
1 WEDU 兑换 CAD
C$0.19270831
1 WEDU 兑换 BDT
17.19464512
1 WEDU 兑换 NGN
222.56684501
1 WEDU 兑换 UAH
5.84454765
1 WEDU 兑换 VES
Bs13.503648
1 WEDU 兑换 PKR
Rs39.56709527
1 WEDU 兑换 KZT
72.06024827
1 WEDU 兑换 THB
฿4.5856138
1 WEDU 兑换 TWD
NT$4.21989
1 WEDU 兑换 AED
د.إ0.51623321
1 WEDU 兑换 CHF
Fr0.11534366
1 WEDU 兑换 HKD
HK$1.10279792
1 WEDU 兑换 MAD
.د.م1.29269297
1 WEDU 兑换 MXN
$2.70494949