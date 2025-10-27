Wrapped DOR（WDOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00262068 $ 0.00264422 24H最低价 $ 0.00262068 24H最高价 $ 0.00264422 历史最高 $ 0.00916377 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.28% 漲跌幅（7D） +596.66%

Wrapped DOR（WDOR）当前实时价格为 $0.00264422。过去 24 小时内，WDOR 的交易价格在 $ 0.00262068 至 $ 0.00264422 之间波动，市场活跃度显著。WDOR 的历史最高价为 $ 0.00916377，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WDOR 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.28%，过去 7 天内累计变动为 +596.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped DOR（WDOR）市场信息

市值 $ 66.11K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 66.11K 流通量 25.00M 总供应量 25,000,000.0

Wrapped DOR 的当前市值为 $ 66.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WDOR 的流通量为 25.00M，总供应量是 25000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.11K。