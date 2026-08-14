Wrapped DOG 今日价格

Wrapped DOG (WDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.34%。当前 WDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WDOG。

Wrapped DOG 目前市值在 $ 83,849 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M WDOG。过去 24 小时内，WDOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02859194，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WDOG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Wrapped DOG（WDOG）市场信息

市值 $ 83.85K$ 83.85K $ 83.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.85K$ 83.85K $ 83.85K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

Wrapped DOG 的当前市值为 $ 83.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WDOG 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998439.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.85K。