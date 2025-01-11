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Wrapped DMT 价格 (WDMT)

USD

Wrapped DMT (WDMT) 实时价格图表

$33.71
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-11.30%(1D)

今天 Wrapped DMT (WDMT) 的价格

今天 Wrapped DMT (WDMT) 的实时价格为 33.71 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WDMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped DMT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.25K USD
- Wrapped DMT 当天价格变化为 -11.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped DMT (WDMT) 价格表现 USD

今天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.31479884990047
在过去30天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14.4221762680
在过去60天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -17.2514869070
在过去90天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14.342638855578785

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -4.31479884990047-11.34%
30天$ -14.4221762680-42.78%
60天$ -17.2514869070-51.17%
90天$ -14.342638855578785-29.84%

Wrapped DMT (WDMT) 价格分析

Wrapped DMT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 33.2
$ 33.2$ 33.2

$ 38.18
$ 38.18$ 38.18

$ 169.1
$ 169.1$ 169.1

+0.94%

-11.34%

-20.93%

Wrapped DMT (WDMT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.25K
$ 4.25K$ 4.25K

0.00
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什么是Wrapped DMT (WDMT)

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Wrapped DMT (WDMT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped DMT (WDMT) 的其他问题

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WDMT 兑换为当地货币

1 WDMT 兑换 AUD
A$54.6102
1 WDMT 兑换 GBP
27.3051
1 WDMT 兑换 EUR
32.6987
1 WDMT 兑换 USD
$33.71
1 WDMT 兑换 MYR
RM151.3579
1 WDMT 兑换 TRY
1,193.6711
1 WDMT 兑换 JPY
¥5,320.1122
1 WDMT 兑换 RUB
3,446.8475
1 WDMT 兑换 INR
2,903.7794
1 WDMT 兑换 IDR
Rp543,709.6013
1 WDMT 兑换 PHP
1,976.7544
1 WDMT 兑换 EGP
￡E.1,704.3776
1 WDMT 兑换 BRL
R$205.9681
1 WDMT 兑换 CAD
C$48.5424
1 WDMT 兑换 BDT
4,111.9458
1 WDMT 兑换 NGN
52,263.3098
1 WDMT 兑换 UAH
1,425.2588
1 WDMT 兑换 VES
Bs1,786.63
1 WDMT 兑换 PKR
Rs9,387.2237
1 WDMT 兑换 KZT
17,788.767
1 WDMT 兑换 THB
฿1,171.0854
1 WDMT 兑换 TWD
NT$1,115.1268
1 WDMT 兑换 CHF
Fr30.6761
1 WDMT 兑换 HKD
HK$262.2638
1 WDMT 兑换 MAD
.د.م338.4484