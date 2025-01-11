Wrapped DMT 价格 (WDMT)
今天 Wrapped DMT (WDMT) 的实时价格为 33.71 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WDMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped DMT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.25K USD
- Wrapped DMT 当天价格变化为 -11.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.31479884990047。
在过去30天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14.4221762680。
在过去60天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -17.2514869070。
在过去90天内，Wrapped DMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14.342638855578785。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -4.31479884990047
|-11.34%
|30天
|$ -14.4221762680
|-42.78%
|60天
|$ -17.2514869070
|-51.17%
|90天
|$ -14.342638855578785
|-29.84%
Wrapped DMT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.94%
-11.34%
-20.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WDMT 兑换 AUD
A$54.6102
|1 WDMT 兑换 GBP
￡27.3051
|1 WDMT 兑换 EUR
€32.6987
|1 WDMT 兑换 USD
$33.71
|1 WDMT 兑换 MYR
RM151.3579
|1 WDMT 兑换 TRY
₺1,193.6711
|1 WDMT 兑换 JPY
¥5,320.1122
|1 WDMT 兑换 RUB
₽3,446.8475
|1 WDMT 兑换 INR
₹2,903.7794
|1 WDMT 兑换 IDR
Rp543,709.6013
|1 WDMT 兑换 PHP
₱1,976.7544
|1 WDMT 兑换 EGP
￡E.1,704.3776
|1 WDMT 兑换 BRL
R$205.9681
|1 WDMT 兑换 CAD
C$48.5424
|1 WDMT 兑换 BDT
৳4,111.9458
|1 WDMT 兑换 NGN
₦52,263.3098
|1 WDMT 兑换 UAH
₴1,425.2588
|1 WDMT 兑换 VES
Bs1,786.63
|1 WDMT 兑换 PKR
Rs9,387.2237
|1 WDMT 兑换 KZT
₸17,788.767
|1 WDMT 兑换 THB
฿1,171.0854
|1 WDMT 兑换 TWD
NT$1,115.1268
|1 WDMT 兑换 CHF
Fr30.6761
|1 WDMT 兑换 HKD
HK$262.2638
|1 WDMT 兑换 MAD
.د.م338.4484