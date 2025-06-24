Wrapped DFI 价格 (DFI)
今天 Wrapped DFI (DFI) 的实时价格为 0.02917626 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped DFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 369.36 USD
- Wrapped DFI 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000。
在过去60天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060076661。
在过去90天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00369886620338568。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60天
|$ +0.0060076661
|+20.59%
|90天
|$ +0.00369886620338568
|+14.52%
Wrapped DFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DFI 兑换 VND
₫767.7732819
|1 DFI 兑换 AUD
A$0.0446396778
|1 DFI 兑换 GBP
￡0.0212986698
|1 DFI 兑换 EUR
€0.0250915836
|1 DFI 兑换 USD
$0.02917626
|1 DFI 兑换 MYR
RM0.1237073424
|1 DFI 兑换 TRY
₺1.1562551838
|1 DFI 兑换 JPY
¥4.2326000382
|1 DFI 兑换 RUB
₽2.294712849
|1 DFI 兑换 INR
₹2.510617173
|1 DFI 兑换 IDR
Rp478.2992677344
|1 DFI 兑换 KRW
₩39.6954687804
|1 DFI 兑换 PHP
₱1.6607127192
|1 DFI 兑换 EGP
￡E.1.460271813
|1 DFI 兑换 BRL
R$0.1601776674
|1 DFI 兑换 CAD
C$0.0399714762
|1 DFI 兑换 BDT
৳3.565338972
|1 DFI 兑换 NGN
₦45.2342899788
|1 DFI 兑换 UAH
₴1.2216100062
|1 DFI 兑换 VES
Bs3.00515478
|1 DFI 兑换 PKR
Rs8.274387336
|1 DFI 兑换 KZT
₸15.2276736192
|1 DFI 兑换 THB
฿0.9523131264
|1 DFI 兑换 TWD
NT$0.8609914326
|1 DFI 兑换 AED
د.إ0.1070768742
|1 DFI 兑换 CHF
Fr0.0236327706
|1 DFI 兑换 HKD
HK$0.2287418784
|1 DFI 兑换 MAD
.د.م0.264045153
|1 DFI 兑换 MXN
$0.5549324652