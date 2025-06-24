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Wrapped DFI 价格 (DFI)

USD

Wrapped DFI (DFI) 实时价格图表

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今天 Wrapped DFI (DFI) 的价格

今天 Wrapped DFI (DFI) 的实时价格为 0.02917626 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped DFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 369.36 USD
- Wrapped DFI 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped DFI (DFI) 价格表现 USD

今天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0
在过去30天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000
在过去60天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060076661
在过去90天内，Wrapped DFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00369886620338568

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ 0.00000000000.00%
60天$ +0.0060076661+20.59%
90天$ +0.00369886620338568+14.52%

Wrapped DFI (DFI) 价格分析

Wrapped DFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Wrapped DFI (DFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 369.36
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什么是Wrapped DFI (DFI)

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Wrapped DFI (DFI) 资源

官网

Wrapped DFI（DFI）代币经济

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大家还在问：关于 Wrapped DFI (DFI) 的其他问题

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DFI 兑换为当地货币

1 DFI 兑换 VND
767.7732819
1 DFI 兑换 AUD
A$0.0446396778
1 DFI 兑换 GBP
0.0212986698
1 DFI 兑换 EUR
0.0250915836
1 DFI 兑换 USD
$0.02917626
1 DFI 兑换 MYR
RM0.1237073424
1 DFI 兑换 TRY
1.1562551838
1 DFI 兑换 JPY
¥4.2326000382
1 DFI 兑换 RUB
2.294712849
1 DFI 兑换 INR
2.510617173
1 DFI 兑换 IDR
Rp478.2992677344
1 DFI 兑换 KRW
39.6954687804
1 DFI 兑换 PHP
1.6607127192
1 DFI 兑换 EGP
￡E.1.460271813
1 DFI 兑换 BRL
R$0.1601776674
1 DFI 兑换 CAD
C$0.0399714762
1 DFI 兑换 BDT
3.565338972
1 DFI 兑换 NGN
45.2342899788
1 DFI 兑换 UAH
1.2216100062
1 DFI 兑换 VES
Bs3.00515478
1 DFI 兑换 PKR
Rs8.274387336
1 DFI 兑换 KZT
15.2276736192
1 DFI 兑换 THB
฿0.9523131264
1 DFI 兑换 TWD
NT$0.8609914326
1 DFI 兑换 AED
د.إ0.1070768742
1 DFI 兑换 CHF
Fr0.0236327706
1 DFI 兑换 HKD
HK$0.2287418784
1 DFI 兑换 MAD
.د.م0.264045153
1 DFI 兑换 MXN
$0.5549324652