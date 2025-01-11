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Wrapped DEGEN 价格 (WDEGEN)

USD

Wrapped DEGEN (WDEGEN) 实时价格图表

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$0.00966573$0.00966573
-5.30%(1D)

今天 Wrapped DEGEN (WDEGEN) 的价格

今天 Wrapped DEGEN (WDEGEN) 的实时价格为 0.00966573 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WDEGEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped DEGEN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 54.73 USD
- Wrapped DEGEN 当天价格变化为 -5.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped DEGEN (WDEGEN) 价格表现 USD

今天内，Wrapped DEGEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000542891385259072
在过去30天内，Wrapped DEGEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041572720
在过去60天内，Wrapped DEGEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026477769
在过去90天内，Wrapped DEGEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000303401246458679

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000542891385259072-5.31%
30天$ -0.0041572720-43.01%
60天$ -0.0026477769-27.39%
90天$ -0.000303401246458679-3.04%

Wrapped DEGEN (WDEGEN) 价格分析

Wrapped DEGEN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00957967
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$ 0.01038725
$ 0.01038725$ 0.01038725

$ 0.04751803
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-0.38%

-5.31%

-10.77%

Wrapped DEGEN (WDEGEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 54.73
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什么是Wrapped DEGEN (WDEGEN)

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Wrapped DEGEN (WDEGEN) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped DEGEN (WDEGEN) 的其他问题

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WDEGEN 兑换为当地货币

1 WDEGEN 兑换 AUD
A$0.0156584826
1 WDEGEN 兑换 GBP
0.0078292413
1 WDEGEN 兑换 EUR
0.0093757581
1 WDEGEN 兑换 USD
$0.00966573
1 WDEGEN 兑换 MYR
RM0.0433991277
1 WDEGEN 兑换 TRY
0.3422634993
1 WDEGEN 兑换 JPY
¥1.5254455086
1 WDEGEN 兑换 RUB
0.9883208925
1 WDEGEN 兑换 INR
0.8326059822
1 WDEGEN 兑换 IDR
Rp155.8988491419
1 WDEGEN 兑换 PHP
0.5667984072
1 WDEGEN 兑换 EGP
￡E.0.4886993088
1 WDEGEN 兑换 BRL
R$0.0590576103
1 WDEGEN 兑换 CAD
C$0.0139186512
1 WDEGEN 兑换 BDT
1.1790257454
1 WDEGEN 兑换 NGN
14.9855544774
1 WDEGEN 兑换 UAH
0.4086670644
1 WDEGEN 兑换 VES
Bs0.51228369
1 WDEGEN 兑换 PKR
Rs2.6916158331
1 WDEGEN 兑换 KZT
5.100605721
1 WDEGEN 兑换 THB
฿0.3357874602
1 WDEGEN 兑换 TWD
NT$0.3197423484
1 WDEGEN 兑换 CHF
Fr0.0087958143
1 WDEGEN 兑换 HKD
HK$0.0751993794
1 WDEGEN 兑换 MAD
.د.م0.0970439292