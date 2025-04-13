Wrapped CTC 价格 (WCTC)
今天 Wrapped CTC (WCTC) 的实时价格为 0.20206 USD。目前其市值为 $ 783.93K USD。WCTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped CTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped CTC 当天价格变化为 +0.73%
- 其循环供应量为 3.88M USD
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今天内，Wrapped CTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00147288。
在过去30天内，Wrapped CTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0170365070。
在过去60天内，Wrapped CTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Wrapped CTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00147288
|+0.73%
|30天
|$ -0.0170365070
|-8.43%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped CTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.99%
+0.73%
-9.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).
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|1 WCTC 兑换 VND
₫5,181.02046
|1 WCTC 兑换 AUD
A$0.3212754
|1 WCTC 兑换 GBP
￡0.1535656
|1 WCTC 兑换 EUR
€0.1778128
|1 WCTC 兑换 USD
$0.20206
|1 WCTC 兑换 MYR
RM0.8931052
|1 WCTC 兑换 TRY
₺7.6904036
|1 WCTC 兑换 JPY
¥28.9976306
|1 WCTC 兑换 RUB
₽16.8073508
|1 WCTC 兑换 INR
₹17.3690776
|1 WCTC 兑换 IDR
Rp3,367.6653196
|1 WCTC 兑换 KRW
₩287.016127
|1 WCTC 兑换 PHP
₱11.5537908
|1 WCTC 兑换 EGP
￡E.10.3616368
|1 WCTC 兑换 BRL
R$1.1840716
|1 WCTC 兑换 CAD
C$0.2788428
|1 WCTC 兑换 BDT
৳24.499775
|1 WCTC 兑换 NGN
₦321.2390292
|1 WCTC 兑换 UAH
₴8.3470986
|1 WCTC 兑换 VES
Bs14.34626
|1 WCTC 兑换 PKR
Rs56.5343674
|1 WCTC 兑换 KZT
₸104.2063832
|1 WCTC 兑换 THB
฿6.7629482
|1 WCTC 兑换 TWD
NT$6.5406822
|1 WCTC 兑换 AED
د.إ0.7415602
|1 WCTC 兑换 CHF
Fr0.1636686
|1 WCTC 兑换 HKD
HK$1.565965
|1 WCTC 兑换 MAD
.د.م1.8751168
|1 WCTC 兑换 MXN
$4.101818