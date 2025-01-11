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Wrapped CORE 价格 (WCORE)

USD

Wrapped CORE (WCORE) 实时价格图表

$0.991291
$0.991291$0.991291
-3.60%(1D)

今天 Wrapped CORE (WCORE) 的价格

今天 Wrapped CORE (WCORE) 的实时价格为 0.991291 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WCORE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped CORE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.26M USD
- Wrapped CORE 当天价格变化为 -3.65%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped CORE (WCORE) 价格表现 USD

今天内，Wrapped CORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0376587778581263
在过去30天内，Wrapped CORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2234060631
在过去60天内，Wrapped CORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0429817829
在过去90天内，Wrapped CORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0668428527101643

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0376587778581263-3.65%
30天$ -0.2234060631-22.53%
60天$ -0.0429817829-4.33%
90天$ +0.0668428527101643+7.23%

Wrapped CORE (WCORE) 价格分析

Wrapped CORE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.9821
$ 0.9821$ 0.9821

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

-0.07%

-3.65%

-16.80%

Wrapped CORE (WCORE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped CORE (WCORE)

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Wrapped CORE (WCORE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped CORE (WCORE) 的其他问题

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WCORE 兑换为当地货币

1 WCORE 兑换 AUD
A$1.60589142
1 WCORE 兑换 GBP
0.80294571
1 WCORE 兑换 EUR
0.96155227
1 WCORE 兑换 USD
$0.991291
1 WCORE 兑换 MYR
RM4.45089659
1 WCORE 兑换 TRY
35.10161431
1 WCORE 兑换 JPY
¥156.44554562
1 WCORE 兑换 RUB
101.35950475
1 WCORE 兑换 INR
85.38980674
1 WCORE 兑换 IDR
Rp15,988.56227773
1 WCORE 兑换 PHP
58.12930424
1 WCORE 兑换 EGP
￡E.50.11967296
1 WCORE 兑换 BRL
R$6.05678801
1 WCORE 兑换 CAD
C$1.42745904
1 WCORE 兑换 BDT
120.91767618
1 WCORE 兑换 NGN
1,536.87774058
1 WCORE 兑换 UAH
41.91178348
1 WCORE 兑换 VES
Bs52.538423
1 WCORE 兑换 PKR
Rs276.04480477
1 WCORE 兑换 KZT
523.1042607
1 WCORE 兑换 THB
฿34.43744934
1 WCORE 兑换 TWD
NT$32.79190628
1 WCORE 兑换 CHF
Fr0.90207481
1 WCORE 兑换 HKD
HK$7.71224398
1 WCORE 兑换 MAD
.د.م9.95256164