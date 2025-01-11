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Wrapped Conflux 价格 (WCFX)

USD

Wrapped Conflux (WCFX) 实时价格图表

$0.145679
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-2.50%(1D)

今天 Wrapped Conflux (WCFX) 的价格

今天 Wrapped Conflux (WCFX) 的实时价格为 0.145679 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WCFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Conflux 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 301.63K USD
- Wrapped Conflux 当天价格变化为 -2.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Conflux (WCFX) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Conflux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038466779463278
在过去30天内，Wrapped Conflux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0434215489
在过去60天内，Wrapped Conflux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0165717583
在过去90天内，Wrapped Conflux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02875127885692192

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0038466779463278-2.57%
30天$ -0.0434215489-29.80%
60天$ -0.0165717583-11.37%
90天$ -0.02875127885692192-16.48%

Wrapped Conflux (WCFX) 价格分析

Wrapped Conflux 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.142448
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$ 0.150112
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$ 0.535012
$ 0.535012$ 0.535012

+0.71%

-2.57%

-15.49%

Wrapped Conflux (WCFX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 301.63K
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什么是Wrapped Conflux (WCFX)

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Wrapped Conflux (WCFX) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Conflux (WCFX) 的其他问题

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WCFX 兑换为当地货币

1 WCFX 兑换 AUD
A$0.23599998
1 WCFX 兑换 GBP
0.11799999
1 WCFX 兑换 EUR
0.14130863
1 WCFX 兑换 USD
$0.145679
1 WCFX 兑换 MYR
RM0.65409871
1 WCFX 兑换 TRY
5.15849339
1 WCFX 兑换 JPY
¥22.99105978
1 WCFX 兑换 RUB
14.89567775
1 WCFX 兑换 INR
12.54878906
1 WCFX 兑换 IDR
Rp2,349.66096137
1 WCFX 兑换 PHP
8.54261656
1 WCFX 兑换 EGP
￡E.7.36553024
1 WCFX 兑换 BRL
R$0.89009869
1 WCFX 兑换 CAD
C$0.20977776
1 WCFX 兑换 BDT
17.76992442
1 WCFX 兑换 NGN
225.85780802
1 WCFX 兑换 UAH
6.15930812
1 WCFX 兑换 VES
Bs7.720987
1 WCFX 兑换 PKR
Rs40.56723113
1 WCFX 兑换 KZT
76.8748083
1 WCFX 兑换 THB
฿5.06088846
1 WCFX 兑换 TWD
NT$4.81906132
1 WCFX 兑换 CHF
Fr0.13256789
1 WCFX 兑换 HKD
HK$1.13338262
1 WCFX 兑换 MAD
.د.م1.46261716