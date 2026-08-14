Wrapped Citrea Bitcoin 今日价格

Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) 今日实时价格为 $ 63,184，过去 24 小时内变化了 1.26%。当前 WCBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,184 每 WCBTC。

Wrapped Citrea Bitcoin 目前市值在 $ 3,895,319 排名第 #-，流通供应量为 61.67 WCBTC。过去 24 小时内，WCBTC 的交易价格在 $ 62,662（低点）和 $ 64,443（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 124,156，而历史最低价为 $ 54,621。

短期表现方面，WCBTC 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -2.85%。过去一天，总交易量达到 $ 1.43K。

Wrapped Citrea Bitcoin（WCBTC）市场信息

市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 成交量（24H） $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K 完全稀释市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 流通量 61.67 61.67 61.67 总供应量 61.671235333865 61.671235333865 61.671235333865

Wrapped Citrea Bitcoin 的当前市值为 $ 3.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.43K。WCBTC 的流通量为 61.67，总供应量是 61.671235333865，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.90M。