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Wrapped Chiliz 价格 (WCHZ)

USD

Wrapped Chiliz (WCHZ) 实时价格图表

$0.081818
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-2.20%(1D)

今天 Wrapped Chiliz (WCHZ) 的价格

今天 Wrapped Chiliz (WCHZ) 的实时价格为 0.081818 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WCHZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Chiliz 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 123.32 USD
- Wrapped Chiliz 当天价格变化为 -2.22%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Chiliz (WCHZ) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Chiliz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00186266834233896
在过去30天内，Wrapped Chiliz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0174025576
在过去60天内，Wrapped Chiliz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0182390076
在过去90天内，Wrapped Chiliz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0131508522448178

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00186266834233896-2.22%
30天$ -0.0174025576-21.26%
60天$ +0.0182390076+22.29%
90天$ +0.0131508522448178+19.15%

Wrapped Chiliz (WCHZ) 价格分析

Wrapped Chiliz 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.079536
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$ 0.091144
$ 0.091144$ 0.091144

$ 0.168664
$ 0.168664$ 0.168664

-0.11%

-2.22%

-11.25%

Wrapped Chiliz (WCHZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 123.32
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什么是Wrapped Chiliz (WCHZ)

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Wrapped Chiliz (WCHZ) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Chiliz (WCHZ) 的其他问题

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WCHZ 兑换为当地货币

1 WCHZ 兑换 AUD
A$0.13254516
1 WCHZ 兑换 GBP
0.06627258
1 WCHZ 兑换 EUR
0.07936346
1 WCHZ 兑换 USD
$0.081818
1 WCHZ 兑换 MYR
RM0.36736282
1 WCHZ 兑换 TRY
2.89717538
1 WCHZ 兑换 JPY
¥12.91251676
1 WCHZ 兑换 RUB
8.3658905
1 WCHZ 兑换 INR
7.04780252
1 WCHZ 兑换 IDR
Rp1,319.64497654
1 WCHZ 兑换 PHP
4.79698934
1 WCHZ 兑换 EGP
￡E.4.13671808
1 WCHZ 兑换 BRL
R$0.49990798
1 WCHZ 兑换 CAD
C$0.11781792
1 WCHZ 兑换 BDT
9.98015964
1 WCHZ 兑换 NGN
126.84899084
1 WCHZ 兑换 UAH
3.45926504
1 WCHZ 兑换 VES
Bs4.336354
1 WCHZ 兑换 PKR
Rs22.78385846
1 WCHZ 兑换 KZT
43.1753586
1 WCHZ 兑换 THB
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1 WCHZ 兑换 TWD
NT$2.70653944
1 WCHZ 兑换 CHF
Fr0.07445438
1 WCHZ 兑换 HKD
HK$0.63654404
1 WCHZ 兑换 MAD
.د.م0.82145272