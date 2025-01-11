Wrapped cETH 价格 (CETH)
今天 Wrapped cETH (CETH) 的实时价格为 2,262.68 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped cETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.29K USD
- Wrapped cETH 当天价格变化为 -0.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.504996071497。
在过去30天内，Wrapped cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -318.8457784680。
在过去60天内，Wrapped cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +185.6180487280。
在过去90天内，Wrapped cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +303.3524590355927。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -2.504996071497
|-0.11%
|30天
|$ -318.8457784680
|-14.09%
|60天
|$ +185.6180487280
|+8.20%
|90天
|$ +303.3524590355927
|+15.48%
Wrapped cETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.57%
-0.11%
-4.62%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CETH 兑换 AUD
A$3,665.5416
|1 CETH 兑换 GBP
￡1,832.7708
|1 CETH 兑换 EUR
€2,194.7996
|1 CETH 兑换 USD
$2,262.68
|1 CETH 兑换 MYR
RM10,159.4332
|1 CETH 兑换 TRY
₺80,121.4988
|1 CETH 兑换 JPY
¥357,096.1576
|1 CETH 兑换 RUB
₽231,359.03
|1 CETH 兑换 INR
₹194,907.2552
|1 CETH 兑换 IDR
Rp37,093,108.8192
|1 CETH 兑换 PHP
₱132,660.9284
|1 CETH 兑换 EGP
￡E.114,378.474
|1 CETH 兑换 BRL
R$13,824.9748
|1 CETH 兑换 CAD
C$3,258.2592
|1 CETH 兑换 BDT
৳276,001.7064
|1 CETH 兑换 NGN
₦3,508,013.8184
|1 CETH 兑换 UAH
₴95,666.1104
|1 CETH 兑换 VES
Bs119,922.04
|1 CETH 兑换 PKR
Rs630,088.4996
|1 CETH 兑换 KZT
₸1,194,016.236
|1 CETH 兑换 THB
฿78,514.996
|1 CETH 兑换 TWD
NT$74,826.8276
|1 CETH 兑换 CHF
Fr2,059.0388
|1 CETH 兑换 HKD
HK$17,603.6504
|1 CETH 兑换 MAD
.د.م22,717.3072