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Wrapped Centrifuge 价格 (WCFG)

USD

Wrapped Centrifuge (WCFG) 实时价格图表

$0.314006
$0.314006$0.314006
+4.70%(1D)

今天 Wrapped Centrifuge (WCFG) 的价格

今天 Wrapped Centrifuge (WCFG) 的实时价格为 0.314006 USD。目前其市值为 $ 43.08M USD。WCFG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Centrifuge 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 539.61K USD
- Wrapped Centrifuge 当天价格变化为 +4.72%
- 其循环供应量为 137.39M USD

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Wrapped Centrifuge (WCFG) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Centrifuge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01415648
在过去30天内，Wrapped Centrifuge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0802652403
在过去60天内，Wrapped Centrifuge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0251785083
在过去90天内，Wrapped Centrifuge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03003745395283153

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01415648+4.72%
30天$ -0.0802652403-25.56%
60天$ +0.0251785083+8.02%
90天$ -0.03003745395283153-8.73%

Wrapped Centrifuge (WCFG) 价格分析

Wrapped Centrifuge 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.298946
$ 0.298946$ 0.298946

$ 0.315617
$ 0.315617$ 0.315617

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

+0.45%

+4.72%

+2.57%

Wrapped Centrifuge (WCFG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 43.08M
$ 43.08M$ 43.08M

$ 539.61K
$ 539.61K$ 539.61K

137.39M
137.39M 137.39M

什么是Wrapped Centrifuge (WCFG)

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Wrapped Centrifuge (WCFG) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Centrifuge (WCFG) 的其他问题

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WCFG 兑换为当地货币

1 WCFG 兑换 AUD
A$0.5024096
1 WCFG 兑换 GBP
0.2512048
1 WCFG 兑换 EUR
0.30144576
1 WCFG 兑换 USD
$0.314006
1 WCFG 兑换 MYR
RM1.40360682
1 WCFG 兑换 TRY
11.08755186
1 WCFG 兑换 JPY
¥49.27068146
1 WCFG 兑换 RUB
35.00852894
1 WCFG 兑换 INR
26.9260145
1 WCFG 兑换 IDR
Rp5,064.61219418
1 WCFG 兑换 PHP
18.18722752
1 WCFG 兑换 EGP
￡E.15.93894456
1 WCFG 兑换 BRL
R$1.9468372
1 WCFG 兑换 CAD
C$0.45216864
1 WCFG 兑换 BDT
37.523717
1 WCFG 兑换 NGN
485.32453354
1 WCFG 兑换 UAH
13.22279266
1 WCFG 兑换 VES
Bs16.014306
1 WCFG 兑换 PKR
Rs87.5134722
1 WCFG 兑换 KZT
164.83116958
1 WCFG 兑换 THB
฿10.76412568
1 WCFG 兑换 TWD
NT$10.32765734
1 WCFG 兑换 CHF
Fr0.2826054
1 WCFG 兑换 HKD
HK$2.43982662
1 WCFG 兑换 MAD
.د.م3.17460066