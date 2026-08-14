Wrapped Canton Coin 今日价格

Wrapped Canton Coin (WCC) 今日实时价格为 $ 0.096675，过去 24 小时内变化了 5.22%。当前 WCC 兑 USD 的汇率为 $ 0.096675 每 WCC。

Wrapped Canton Coin 目前市值在 $ 390,265 排名第 #-，流通供应量为 4.04M WCC。过去 24 小时内，WCC 的交易价格在 $ 0.093776（低点）和 $ 0.099987（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.774895，而历史最低价为 $ 0.082287。

短期表现方面，WCC 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +3.25%。过去一天，总交易量达到 $ 879.55。

Wrapped Canton Coin（WCC）市场信息

市值 $ 390.27K$ 390.27K $ 390.27K 成交量（24H） $ 879.55$ 879.55 $ 879.55 完全稀释市值 $ 390.30K$ 390.30K $ 390.30K 流通量 4.04M 4.04M 4.04M 总供应量 4,036,867.544703074 4,036,867.544703074 4,036,867.544703074

Wrapped Canton Coin 的当前市值为 $ 390.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 879.55。WCC 的流通量为 4.04M，总供应量是 4036867.544703074，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 390.30K。