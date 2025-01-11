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Wrapped BUSD 价格 (WBUSD)

USD

Wrapped BUSD (WBUSD) 实时价格图表

$0.977819
$0.977819$0.977819
-1.10%(1D)

今天 Wrapped BUSD (WBUSD) 的价格

今天 Wrapped BUSD (WBUSD) 的实时价格为 0.977164 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped BUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.65K USD
- Wrapped BUSD 当天价格变化为 -1.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped BUSD (WBUSD) 价格表现 USD

今天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0109944241192041
在过去30天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0225363333
在过去60天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338987963
在过去90天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0169485467243257

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0109944241192041-1.11%
30天$ -0.0225363333-2.30%
60天$ -0.0338987963-3.46%
90天$ -0.0169485467243257-1.70%

Wrapped BUSD (WBUSD) 价格分析

Wrapped BUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.965244
$ 0.965244$ 0.965244

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 68,395
$ 68,395$ 68,395

+0.51%

-1.11%

-3.63%

Wrapped BUSD (WBUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.65K
$ 2.65K$ 2.65K

0.00
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什么是Wrapped BUSD (WBUSD)

WRAP is a decentralized bridge between Ethereum and Tezos. Transfer your ERC20 and ERC721 tokens from Ethereum to the Tezos blockchain and get $WRAP tokens.

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Wrapped BUSD (WBUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped BUSD (WBUSD) 的其他问题

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WBUSD 兑换为当地货币

1 WBUSD 兑换 AUD
A$1.58300568
1 WBUSD 兑换 GBP
0.79150284
1 WBUSD 兑换 EUR
0.94784908
1 WBUSD 兑换 USD
$0.977164
1 WBUSD 兑换 MYR
RM4.38746636
1 WBUSD 兑换 TRY
34.60137724
1 WBUSD 兑换 JPY
¥154.1964792
1 WBUSD 兑换 RUB
99.89547572
1 WBUSD 兑换 INR
84.17290696
1 WBUSD 兑换 IDR
Rp16,019.07940416
1 WBUSD 兑换 PHP
57.29112532
1 WBUSD 兑换 EGP
￡E.49.3956402
1 WBUSD 兑换 BRL
R$5.97047204
1 WBUSD 兑换 CAD
C$1.40711616
1 WBUSD 兑换 BDT
119.19446472
1 WBUSD 兑换 NGN
1,514.97552232
1 WBUSD 兑换 UAH
41.31449392
1 WBUSD 兑换 VES
Bs51.789692
1 WBUSD 兑换 PKR
Rs272.11085908
1 WBUSD 兑换 KZT
515.6494428
1 WBUSD 兑换 THB
฿33.9075908
1 WBUSD 兑换 TWD
NT$32.31481348
1 WBUSD 兑换 CHF
Fr0.88921924
1 WBUSD 兑换 HKD
HK$7.60233592
1 WBUSD 兑换 MAD
.د.م9.81072656