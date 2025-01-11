Wrapped BUSD 价格 (WBUSD)
今天 Wrapped BUSD (WBUSD) 的实时价格为 0.977164 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped BUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.65K USD
- Wrapped BUSD 当天价格变化为 -1.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0109944241192041。
在过去30天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0225363333。
在过去60天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338987963。
在过去90天内，Wrapped BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0169485467243257。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0109944241192041
|-1.11%
|30天
|$ -0.0225363333
|-2.30%
|60天
|$ -0.0338987963
|-3.46%
|90天
|$ -0.0169485467243257
|-1.70%
Wrapped BUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.51%
-1.11%
-3.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WBUSD 兑换 AUD
A$1.58300568
|1 WBUSD 兑换 GBP
￡0.79150284
|1 WBUSD 兑换 EUR
€0.94784908
|1 WBUSD 兑换 USD
$0.977164
|1 WBUSD 兑换 MYR
RM4.38746636
|1 WBUSD 兑换 TRY
₺34.60137724
|1 WBUSD 兑换 JPY
¥154.1964792
|1 WBUSD 兑换 RUB
₽99.89547572
|1 WBUSD 兑换 INR
₹84.17290696
|1 WBUSD 兑换 IDR
Rp16,019.07940416
|1 WBUSD 兑换 PHP
₱57.29112532
|1 WBUSD 兑换 EGP
￡E.49.3956402
|1 WBUSD 兑换 BRL
R$5.97047204
|1 WBUSD 兑换 CAD
C$1.40711616
|1 WBUSD 兑换 BDT
৳119.19446472
|1 WBUSD 兑换 NGN
₦1,514.97552232
|1 WBUSD 兑换 UAH
₴41.31449392
|1 WBUSD 兑换 VES
Bs51.789692
|1 WBUSD 兑换 PKR
Rs272.11085908
|1 WBUSD 兑换 KZT
₸515.6494428
|1 WBUSD 兑换 THB
฿33.9075908
|1 WBUSD 兑换 TWD
NT$32.31481348
|1 WBUSD 兑换 CHF
Fr0.88921924
|1 WBUSD 兑换 HKD
HK$7.60233592
|1 WBUSD 兑换 MAD
.د.م9.81072656