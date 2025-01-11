Wrapped BNB 价格 (WBNB)
今天 Wrapped BNB (WBNB) 的实时价格为 694.16 USD。目前其市值为 $ 826.24M USD。WBNB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped BNB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 290.27M USD
- Wrapped BNB 当天价格变化为 -0.19%
- 其循环供应量为 1.19M USD
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今天内，Wrapped BNB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.3856182875904。
在过去30天内，Wrapped BNB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3259913280。
在过去60天内，Wrapped BNB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +76.3389270960。
在过去90天内，Wrapped BNB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +117.9198760517127。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.3856182875904
|-0.19%
|30天
|$ -2.3259913280
|-0.33%
|60天
|$ +76.3389270960
|+11.00%
|90天
|$ +117.9198760517127
|+20.46%
Wrapped BNB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.72%
-0.19%
-2.29%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.
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|1 WBNB 兑换 AUD
A$1,124.5392
|1 WBNB 兑换 GBP
￡562.2696
|1 WBNB 兑换 EUR
€673.3352
|1 WBNB 兑换 USD
$694.16
|1 WBNB 兑换 MYR
RM3,116.7784
|1 WBNB 兑换 TRY
₺24,580.2056
|1 WBNB 兑换 JPY
¥109,538.448
|1 WBNB 兑换 RUB
₽70,970.9184
|1 WBNB 兑换 INR
₹59,794.9424
|1 WBNB 兑换 IDR
Rp11,379,670.3104
|1 WBNB 兑换 PHP
₱40,705.5424
|1 WBNB 兑换 EGP
￡E.35,089.788
|1 WBNB 兑换 BRL
R$4,241.3176
|1 WBNB 兑换 CAD
C$999.5904
|1 WBNB 兑换 BDT
৳84,673.6368
|1 WBNB 兑换 NGN
₦1,076,211.7808
|1 WBNB 兑换 UAH
₴29,349.0848
|1 WBNB 兑换 VES
Bs36,790.48
|1 WBNB 兑换 PKR
Rs193,302.7352
|1 WBNB 兑换 KZT
₸366,308.232
|1 WBNB 兑换 THB
฿24,101.2352
|1 WBNB 兑换 TWD
NT$22,948.9296
|1 WBNB 兑换 CHF
Fr631.6856
|1 WBNB 兑换 HKD
HK$5,400.5648
|1 WBNB 兑换 MAD
.د.م6,969.3664