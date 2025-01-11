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Wrapped Bifrost 价格 (WBFC)

USD

Wrapped Bifrost (WBFC) 实时价格图表

$0.0423891
$0.0423891$0.0423891
+2.60%(1D)

今天 Wrapped Bifrost (WBFC) 的价格

今天 Wrapped Bifrost (WBFC) 的实时价格为 0.0423891 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBFC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Bifrost 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.11K USD
- Wrapped Bifrost 当天价格变化为 +2.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Bifrost (WBFC) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Bifrost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00109702
在过去30天内，Wrapped Bifrost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051063520
在过去60天内，Wrapped Bifrost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008292028
在过去90天内，Wrapped Bifrost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00512377908146787

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00109702+2.66%
30天$ -0.0051063520-12.04%
60天$ +0.0008292028+1.96%
90天$ +0.00512377908146787+13.75%

Wrapped Bifrost (WBFC) 价格分析

Wrapped Bifrost 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04119612
$ 0.04119612$ 0.04119612

$ 0.04298823
$ 0.04298823$ 0.04298823

$ 0.058147
$ 0.058147$ 0.058147

+2.52%

+2.66%

-5.83%

Wrapped Bifrost (WBFC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.11K
$ 18.11K$ 18.11K

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什么是Wrapped Bifrost (WBFC)

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Wrapped Bifrost (WBFC) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Bifrost (WBFC) 的其他问题

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WBFC 兑换为当地货币

1 WBFC 兑换 AUD
A$0.068670342
1 WBFC 兑换 GBP
0.034335171
1 WBFC 兑换 EUR
0.041117427
1 WBFC 兑换 USD
$0.0423891
1 WBFC 兑换 MYR
RM0.190327059
1 WBFC 兑换 TRY
1.500998031
1 WBFC 兑换 JPY
¥6.68899998
1 WBFC 兑换 RUB
4.333437693
1 WBFC 兑换 INR
3.651397074
1 WBFC 兑换 IDR
Rp694.903167504
1 WBFC 兑换 PHP
2.485272933
1 WBFC 兑换 EGP
￡E.2.142769005
1 WBFC 兑换 BRL
R$0.258997401
1 WBFC 兑换 CAD
C$0.061040304
1 WBFC 兑换 BDT
5.170622418
1 WBFC 兑换 NGN
65.719212858
1 WBFC 兑换 UAH
1.792211148
1 WBFC 兑换 VES
Bs2.2466223
1 WBFC 兑换 PKR
Rs11.804092677
1 WBFC 兑换 KZT
22.36872807
1 WBFC 兑换 THB
฿1.47090177
1 WBFC 兑换 TWD
NT$1.401807537
1 WBFC 兑换 CHF
Fr0.038574081
1 WBFC 兑换 HKD
HK$0.329787198
1 WBFC 兑换 MAD
.د.م0.425586564