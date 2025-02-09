Wrapped Bera 价格 (WBERA)

USD

Wrapped Bera (WBERA) 实时价格图表

$5.99
$5.99$5.99
+3,747.40%(1D)

今天 Wrapped Bera (WBERA) 的价格

今天 Wrapped Bera (WBERA) 的实时价格为 5.99 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBERA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Bera 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.06M USD
- Wrapped Bera 当天价格变化为 +3,747.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Bera (WBERA) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.84
在过去30天内，Wrapped Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Wrapped Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +5.84+3,747.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Bera (WBERA) 价格分析

Wrapped Bera 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.150063
$ 0.150063$ 0.150063

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

$ 15.29
$ 15.29$ 15.29

-3.40%

+3,747.85%

--

Wrapped Bera (WBERA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.06M
$ 21.06M$ 21.06M

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped Bera (WBERA)

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Wrapped Bera (WBERA) 资源

官网

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WBERA 兑换为当地货币

1 WBERA 兑换 AUD
A$9.5241
1 WBERA 兑换 GBP
4.792
1 WBERA 兑换 EUR
5.7504
1 WBERA 兑换 USD
$5.99
1 WBERA 兑换 MYR
RM26.5956
1 WBERA 兑换 TRY
214.9212
1 WBERA 兑换 JPY
¥906.1672
1 WBERA 兑换 RUB
580.4909
1 WBERA 兑换 INR
525.8022
1 WBERA 兑换 IDR
Rp98,196.7056
1 WBERA 兑换 PHP
347.5398
1 WBERA 兑换 EGP
￡E.300.9975
1 WBERA 兑换 BRL
R$34.742
1 WBERA 兑换 CAD
C$8.5058
1 WBERA 兑换 BDT
730.8998
1 WBERA 兑换 NGN
8,980.5075
1 WBERA 兑换 UAH
249.3637
1 WBERA 兑换 VES
Bs359.4
1 WBERA 兑换 PKR
Rs1,679.2366
1 WBERA 兑换 KZT
3,056.098
1 WBERA 兑换 THB
฿203.061
1 WBERA 兑换 TWD
NT$196.7116
1 WBERA 兑换 CHF
Fr5.391
1 WBERA 兑换 HKD
HK$46.6621
1 WBERA 兑换 MAD
.د.م60.1995