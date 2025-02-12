Wrapped BEAM 价格 (WBEAM)

USD

Wrapped BEAM (WBEAM) 实时价格图表

$0.01002612
$0.01002612$0.01002612
-8.50%(1D)

今天 Wrapped BEAM (WBEAM) 的价格

今天 Wrapped BEAM (WBEAM) 的实时价格为 0.01002612 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBEAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped BEAM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 160.28K USD
- Wrapped BEAM 当天价格变化为 -8.54%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped BEAM (WBEAM) 价格表现 USD

今天内，Wrapped BEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00093669403755302
在过去30天内，Wrapped BEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0053973321
在过去60天内，Wrapped BEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072031676
在过去90天内，Wrapped BEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01218142418818469

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00093669403755302-8.54%
30天$ -0.0053973321-53.83%
60天$ -0.0072031676-71.84%
90天$ -0.01218142418818469-54.85%

Wrapped BEAM (WBEAM) 价格分析

Wrapped BEAM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00978563
$ 0.00978563$ 0.00978563

$ 0.01103378
$ 0.01103378$ 0.01103378

$ 0.04410877
$ 0.04410877$ 0.04410877

+0.19%

-8.54%

-6.24%

Wrapped BEAM (WBEAM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 160.28K
$ 160.28K$ 160.28K

0.00
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什么是Wrapped BEAM (WBEAM)

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Wrapped BEAM (WBEAM) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped BEAM (WBEAM) 的其他问题

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WBEAM 兑换为当地货币

1 WBEAM 兑换 AUD
A$0.0158412696
1 WBEAM 兑换 GBP
0.008020896
1 WBEAM 兑换 EUR
0.0096250752
1 WBEAM 兑换 USD
$0.01002612
1 WBEAM 兑换 MYR
RM0.0448167564
1 WBEAM 兑换 TRY
0.361441626
1 WBEAM 兑换 JPY
¥1.5403128156
1 WBEAM 兑换 RUB
0.9678213636
1 WBEAM 兑换 INR
0.870267216
1 WBEAM 兑换 IDR
Rp164.3625966528
1 WBEAM 兑换 PHP
0.5831191392
1 WBEAM 兑换 EGP
￡E.0.505817754
1 WBEAM 兑换 BRL
R$0.0577504512
1 WBEAM 兑换 CAD
C$0.0142370904
1 WBEAM 兑换 BDT
1.213661826
1 WBEAM 兑换 NGN
15.05421918
1 WBEAM 兑换 UAH
0.4179889428
1 WBEAM 兑换 VES
Bs0.6015672
1 WBEAM 兑换 PKR
Rs2.7973877412
1 WBEAM 兑换 KZT
5.0559717936
1 WBEAM 兑换 THB
฿0.3425925204
1 WBEAM 兑换 TWD
NT$0.3291575196
1 WBEAM 兑换 CHF
Fr0.0091237692
1 WBEAM 兑换 HKD
HK$0.0781034748
1 WBEAM 兑换 MAD
.د.م0.1003614612