Wrapped BCH 价格 (WBCH)
今天 Wrapped BCH (WBCH) 的实时价格为 441.46 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped BCH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.09 USD
- Wrapped BCH 当天价格变化为 +2.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +12.0。
在过去30天内，Wrapped BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -83.1538912060。
在过去60天内，Wrapped BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3462812240。
在过去90天内，Wrapped BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +110.95115055312967。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +12.0
|+2.80%
|30天
|$ -83.1538912060
|-18.83%
|60天
|$ +0.3462812240
|+0.08%
|90天
|$ +110.95115055312967
|+33.57%
Wrapped BCH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.35%
+2.80%
-6.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.
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|1 WBCH 兑换 AUD
A$715.1652
|1 WBCH 兑换 GBP
￡357.5826
|1 WBCH 兑换 EUR
€428.2162
|1 WBCH 兑换 USD
$441.46
|1 WBCH 兑换 MYR
RM1,982.1554
|1 WBCH 兑换 TRY
₺15,632.0986
|1 WBCH 兑换 JPY
¥69,662.388
|1 WBCH 兑换 RUB
₽45,130.4558
|1 WBCH 兑换 INR
₹38,027.3644
|1 WBCH 兑换 IDR
Rp7,237,048.0224
|1 WBCH 兑换 PHP
₱25,882.7998
|1 WBCH 兑换 EGP
￡E.22,315.803
|1 WBCH 兑换 BRL
R$2,697.3206
|1 WBCH 兑换 CAD
C$635.7024
|1 WBCH 兑换 BDT
৳53,849.2908
|1 WBCH 兑换 NGN
₦684,430.7548
|1 WBCH 兑换 UAH
₴18,664.9288
|1 WBCH 兑换 VES
Bs23,397.38
|1 WBCH 兑换 PKR
Rs122,933.3662
|1 WBCH 兑换 KZT
₸232,958.442
|1 WBCH 兑换 THB
฿15,318.662
|1 WBCH 兑换 TWD
NT$14,599.0822
|1 WBCH 兑换 CHF
Fr401.7286
|1 WBCH 兑换 HKD
HK$3,434.5588
|1 WBCH 兑换 MAD
.د.م4,432.2584