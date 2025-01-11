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Wrapped AVAX 价格 (WAVAX)

USD

Wrapped AVAX (WAVAX) 实时价格图表

$36.5
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-1.90%(1D)

今天 Wrapped AVAX (WAVAX) 的价格

今天 Wrapped AVAX (WAVAX) 的实时价格为 36.5 USD。目前其市值为 $ 248.14M USD。WAVAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped AVAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 128.82M USD
- Wrapped AVAX 当天价格变化为 -1.95%
- 其循环供应量为 6.80M USD

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Wrapped AVAX (WAVAX) 价格表现 USD

今天内，Wrapped AVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.72899178516988
在过去30天内，Wrapped AVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.6578000000
在过去60天内，Wrapped AVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.2020442500
在过去90天内，Wrapped AVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.306984704576656

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.72899178516988-1.95%
30天$ -8.6578000000-23.72%
60天$ +4.2020442500+11.51%
90天$ +7.306984704576656+25.03%

Wrapped AVAX (WAVAX) 价格分析

Wrapped AVAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 35.64
$ 35.64$ 35.64

$ 37.82
$ 37.82$ 37.82

$ 2,000.68
$ 2,000.68$ 2,000.68

+0.49%

-1.95%

-13.00%

Wrapped AVAX (WAVAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 248.14M
$ 248.14M$ 248.14M

$ 128.82M
$ 128.82M$ 128.82M

6.80M
6.80M 6.80M

什么是Wrapped AVAX (WAVAX)

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Wrapped AVAX (WAVAX) 资源

官网

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WAVAX 兑换为当地货币

1 WAVAX 兑换 AUD
A$59.13
1 WAVAX 兑换 GBP
29.565
1 WAVAX 兑换 EUR
35.405
1 WAVAX 兑换 USD
$36.5
1 WAVAX 兑换 MYR
RM163.885
1 WAVAX 兑换 TRY
1,292.465
1 WAVAX 兑换 JPY
¥5,759.7
1 WAVAX 兑换 RUB
3,731.395
1 WAVAX 兑换 INR
3,144.11
1 WAVAX 兑换 IDR
Rp598,360.56
1 WAVAX 兑换 PHP
2,139.995
1 WAVAX 兑换 EGP
￡E.1,845.075
1 WAVAX 兑换 BRL
R$223.015
1 WAVAX 兑换 CAD
C$52.56
1 WAVAX 兑换 BDT
4,452.27
1 WAVAX 兑换 NGN
56,588.87
1 WAVAX 兑换 UAH
1,543.22
1 WAVAX 兑换 VES
Bs1,934.5
1 WAVAX 兑换 PKR
Rs10,164.155
1 WAVAX 兑换 KZT
19,261.05
1 WAVAX 兑换 THB
฿1,266.55
1 WAVAX 兑换 TWD
NT$1,207.055
1 WAVAX 兑换 CHF
Fr33.215
1 WAVAX 兑换 HKD
HK$283.97
1 WAVAX 兑换 MAD
.د.م366.46