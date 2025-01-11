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Wrapped ASTR 价格 (WASTR)

USD

Wrapped ASTR (WASTR) 实时价格图表

$0.060879
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+0.30%(1D)

今天 Wrapped ASTR (WASTR) 的价格

今天 Wrapped ASTR (WASTR) 的实时价格为 0.060879 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WASTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped ASTR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 154.66K USD
- Wrapped ASTR 当天价格变化为 +0.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped ASTR (WASTR) 价格表现 USD

今天内，Wrapped ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019079
在过去30天内，Wrapped ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0075367532
在过去60天内，Wrapped ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001274258
在过去90天内，Wrapped ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00082598366920064

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00019079+0.31%
30天$ -0.0075367532-12.37%
60天$ -0.0001274258-0.20%
90天$ +0.00082598366920064+1.38%

Wrapped ASTR (WASTR) 价格分析

Wrapped ASTR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.058755
$ 0.058755$ 0.058755

$ 0.061704
$ 0.061704$ 0.061704

$ 233.95
$ 233.95$ 233.95

+0.24%

+0.31%

-0.96%

Wrapped ASTR (WASTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 154.66K
$ 154.66K$ 154.66K

0.00
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什么是Wrapped ASTR (WASTR)

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Wrapped ASTR (WASTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped ASTR (WASTR) 的其他问题

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WASTR 兑换为当地货币

1 WASTR 兑换 AUD
A$0.09862398
1 WASTR 兑换 GBP
0.04931199
1 WASTR 兑换 EUR
0.05905263
1 WASTR 兑换 USD
$0.060879
1 WASTR 兑换 MYR
RM0.27334671
1 WASTR 兑换 TRY
2.15572539
1 WASTR 兑换 JPY
¥9.6067062
1 WASTR 兑换 RUB
6.22366017
1 WASTR 兑换 INR
5.24411706
1 WASTR 兑换 IDR
Rp998.01623376
1 WASTR 兑换 PHP
3.56933577
1 WASTR 兑换 EGP
￡E.3.07743345
1 WASTR 兑换 BRL
R$0.37197069
1 WASTR 兑换 CAD
C$0.08766576
1 WASTR 兑换 BDT
7.42602042
1 WASTR 兑换 NGN
94.38558402
1 WASTR 兑换 UAH
2.57396412
1 WASTR 兑换 VES
Bs3.226587
1 WASTR 兑换 PKR
Rs16.95297513
1 WASTR 兑换 KZT
32.1258483
1 WASTR 兑换 THB
฿2.1125013
1 WASTR 兑换 TWD
NT$2.01326853
1 WASTR 兑换 CHF
Fr0.05539989
1 WASTR 兑换 HKD
HK$0.47363862
1 WASTR 兑换 MAD
.د.م0.61122516