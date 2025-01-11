Wrapped AREA 价格 (WAREA)
今天 Wrapped AREA (WAREA) 的实时价格为 0.04499686 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WAREA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped AREA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.72K USD
- Wrapped AREA 当天价格变化为 +5.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped AREA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00231138。
在过去30天内，Wrapped AREA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0111331500。
在过去60天内，Wrapped AREA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015663451。
在过去90天内，Wrapped AREA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00213676823201105。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00231138
|+5.41%
|30天
|$ -0.0111331500
|-24.74%
|60天
|$ +0.0015663451
|+3.48%
|90天
|$ +0.00213676823201105
|+4.99%
Wrapped AREA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.76%
+5.41%
-10.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wrapped AREA (wAREA) is a blockchain-based token that represents the AREA coin on AreonChain, allowing AREA to be used within the AreonChain ecosystem. By wrapping the native AREA tokens, users can engage with a vast array of decentralized applications (DApps) and smart contracts on the AreonChain, enabling seamless cross-chain interactions. Each wAREA token is backed 1:1 by an AREA coin, held in a secure reserve, ensuring its value is pegged directly to the underlying AREA. This process not only bridges the utility of AREA across different blockchain platforms but also enhances its liquidity and accessibility to broader markets and decentralized finance (DeFi) services.
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|1 WAREA 兑换 AUD
A$0.0728949132
|1 WAREA 兑换 GBP
￡0.0364474566
|1 WAREA 兑换 EUR
€0.0436469542
|1 WAREA 兑换 USD
$0.04499686
|1 WAREA 兑换 MYR
RM0.2020359014
|1 WAREA 兑换 TRY
₺1.5933388126
|1 WAREA 兑换 JPY
¥7.100504508
|1 WAREA 兑换 RUB
₽4.6000289978
|1 WAREA 兑换 INR
₹3.8760295204
|1 WAREA 兑换 IDR
Rp737.6533245984
|1 WAREA 兑换 PHP
₱2.6381659018
|1 WAREA 兑换 EGP
￡E.2.274591273
|1 WAREA 兑换 BRL
R$0.2749308146
|1 WAREA 兑换 CAD
C$0.0647954784
|1 WAREA 兑换 BDT
৳5.4887169828
|1 WAREA 兑换 NGN
₦69.7622318068
|1 WAREA 兑换 UAH
₴1.9024672408
|1 WAREA 兑换 VES
Bs2.38483358
|1 WAREA 兑换 PKR
Rs12.5302756042
|1 WAREA 兑换 KZT
₸23.744843022
|1 WAREA 兑换 THB
฿1.561391042
|1 WAREA 兑换 TWD
NT$1.4880461602
|1 WAREA 兑换 CHF
Fr0.0409471426
|1 WAREA 兑换 HKD
HK$0.3500755708
|1 WAREA 兑换 MAD
.د.م0.4517684744