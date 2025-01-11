Wrapped ALGO 价格 (XALGO)
今天 Wrapped ALGO (XALGO) 的实时价格为 0.65305 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XALGO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped ALGO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.33 USD
- Wrapped ALGO 当天价格变化为 -1.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0106187100604807。
在过去30天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0411739535。
在过去60天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0424084139。
在过去90天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0106187100604807
|-1.60%
|30天
|$ -0.0411739535
|-6.30%
|60天
|$ +0.0424084139
|+6.49%
|90天
|$ 0
|--
Wrapped ALGO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-1.60%
-8.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Glitter Finance has built an advanced cross-chain bridge to allow cross-chain interaction between supported chains and allow multi-chain profit optimization by eliminating capital inefficiency for DeFi traders through asset redeployment on integrated yield farms. The Wrapped ALGO (xALGO) is a fully collateralized representation of ALGO on Solana.
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|1 XALGO 兑换 AUD
A$1.057941
|1 XALGO 兑换 GBP
￡0.5289705
|1 XALGO 兑换 EUR
€0.6334585
|1 XALGO 兑换 USD
$0.65305
|1 XALGO 兑换 MYR
RM2.9321945
|1 XALGO 兑换 TRY
₺23.1245005
|1 XALGO 兑换 JPY
¥103.05129
|1 XALGO 兑换 RUB
₽66.7613015
|1 XALGO 兑换 INR
₹56.253727
|1 XALGO 兑换 IDR
Rp10,705.735992
|1 XALGO 兑换 PHP
₱38.2883215
|1 XALGO 兑换 EGP
￡E.33.0116775
|1 XALGO 兑换 BRL
R$3.9901355
|1 XALGO 兑换 CAD
C$0.940392
|1 XALGO 兑换 BDT
৳79.659039
|1 XALGO 兑换 NGN
₦1,012.475659
|1 XALGO 兑换 UAH
₴27.610954
|1 XALGO 兑换 VES
Bs34.61165
|1 XALGO 兑换 PKR
Rs181.8548335
|1 XALGO 兑换 KZT
₸344.614485
|1 XALGO 兑换 THB
฿22.660835
|1 XALGO 兑换 TWD
NT$21.5963635
|1 XALGO 兑换 CHF
Fr0.5942755
|1 XALGO 兑换 HKD
HK$5.080729
|1 XALGO 兑换 MAD
.د.م6.556622