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Wrapped ALGO 价格 (XALGO)

USD

Wrapped ALGO (XALGO) 实时价格图表

$0.65305
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-1.60%(1D)

今天 Wrapped ALGO (XALGO) 的价格

今天 Wrapped ALGO (XALGO) 的实时价格为 0.65305 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XALGO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped ALGO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.33 USD
- Wrapped ALGO 当天价格变化为 -1.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped ALGO (XALGO) 价格表现 USD

今天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0106187100604807
在过去30天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0411739535
在过去60天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0424084139
在过去90天内，Wrapped ALGO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0106187100604807-1.60%
30天$ -0.0411739535-6.30%
60天$ +0.0424084139+6.49%
90天$ 0--

Wrapped ALGO (XALGO) 价格分析

Wrapped ALGO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.636248
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$ 0.665862
$ 0.665862$ 0.665862

$ 0.92924
$ 0.92924$ 0.92924

--

-1.60%

-8.75%

Wrapped ALGO (XALGO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.33
$ 11.33$ 11.33

0.00
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什么是Wrapped ALGO (XALGO)

Glitter Finance has built an advanced cross-chain bridge to allow cross-chain interaction between supported chains and allow multi-chain profit optimization by eliminating capital inefficiency for DeFi traders through asset redeployment on integrated yield farms. The Wrapped ALGO (xALGO) is a fully collateralized representation of ALGO on Solana.

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Wrapped ALGO (XALGO) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped ALGO (XALGO) 的其他问题

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XALGO 兑换为当地货币

1 XALGO 兑换 AUD
A$1.057941
1 XALGO 兑换 GBP
0.5289705
1 XALGO 兑换 EUR
0.6334585
1 XALGO 兑换 USD
$0.65305
1 XALGO 兑换 MYR
RM2.9321945
1 XALGO 兑换 TRY
23.1245005
1 XALGO 兑换 JPY
¥103.05129
1 XALGO 兑换 RUB
66.7613015
1 XALGO 兑换 INR
56.253727
1 XALGO 兑换 IDR
Rp10,705.735992
1 XALGO 兑换 PHP
38.2883215
1 XALGO 兑换 EGP
￡E.33.0116775
1 XALGO 兑换 BRL
R$3.9901355
1 XALGO 兑换 CAD
C$0.940392
1 XALGO 兑换 BDT
79.659039
1 XALGO 兑换 NGN
1,012.475659
1 XALGO 兑换 UAH
27.610954
1 XALGO 兑换 VES
Bs34.61165
1 XALGO 兑换 PKR
Rs181.8548335
1 XALGO 兑换 KZT
344.614485
1 XALGO 兑换 THB
฿22.660835
1 XALGO 兑换 TWD
NT$21.5963635
1 XALGO 兑换 CHF
Fr0.5942755
1 XALGO 兑换 HKD
HK$5.080729
1 XALGO 兑换 MAD
.د.م6.556622