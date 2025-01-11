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Wrapped ADA 价格 (WADA)

USD

Wrapped ADA (WADA) 实时价格图表

$0.928941
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0.00%(1D)

今天 Wrapped ADA (WADA) 的价格

今天 Wrapped ADA (WADA) 的实时价格为 0.929237 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WADA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped ADA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.90K USD
- Wrapped ADA 当天价格变化为 -0.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped ADA (WADA) 价格表现 USD

今天内，Wrapped ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025418434875298
在过去30天内，Wrapped ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1397469302
在过去60天内，Wrapped ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4897905081
在过去90天内，Wrapped ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.57245018702795854

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0025418434875298-0.27%
30天$ -0.1397469302-15.03%
60天$ +0.4897905081+52.71%
90天$ +0.57245018702795854+160.45%

Wrapped ADA (WADA) 价格分析

Wrapped ADA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.88099
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$ 0.973862
$ 0.973862$ 0.973862

$ 1.32
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+1.39%

-0.27%

-14.17%

Wrapped ADA (WADA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 19.90K
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什么是Wrapped ADA (WADA)

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Wrapped ADA (WADA) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped ADA (WADA) 的其他问题

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WADA 兑换为当地货币

1 WADA 兑换 AUD
A$1.50536394
1 WADA 兑换 GBP
0.75268197
1 WADA 兑换 EUR
0.90135989
1 WADA 兑换 USD
$0.929237
1 WADA 兑换 MYR
RM4.17227413
1 WADA 兑换 TRY
32.90428217
1 WADA 兑换 JPY
¥146.6335986
1 WADA 兑换 RUB
94.99589851
1 WADA 兑换 INR
80.04447518
1 WADA 兑换 IDR
Rp15,233.39100528
1 WADA 兑换 PHP
54.48116531
1 WADA 兑换 EGP
￡E.46.97293035
1 WADA 兑换 BRL
R$5.67763807
1 WADA 兑换 CAD
C$1.33810128
1 WADA 兑换 BDT
113.34832926
1 WADA 兑换 NGN
1,440.67046006
1 WADA 兑换 UAH
39.28814036
1 WADA 兑换 VES
Bs49.249561
1 WADA 兑换 PKR
Rs258.76462739
1 WADA 兑换 KZT
490.3583649
1 WADA 兑换 THB
฿32.2445239
1 WADA 兑换 TWD
NT$30.72986759
1 WADA 兑换 CHF
Fr0.84560567
1 WADA 兑换 HKD
HK$7.22946386
1 WADA 兑换 MAD
.د.م9.32953948