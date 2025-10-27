Wrapped Aave Plasma USDT0（WAPLAUSDT0）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H最低价 $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H最高价 24H最低价 $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24H最高价 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 历史最高 $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 最低价 $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） -0.06% 漲跌幅（7D） -0.06%

Wrapped Aave Plasma USDT0（WAPLAUSDT0）当前实时价格为 $1.003。过去 24 小时内，WAPLAUSDT0 的交易价格在 $ 1.001 至 $ 1.005 之间波动，市场活跃度显著。WAPLAUSDT0 的历史最高价为 $ 1.029，历史最低价为 $ 0.988984。

从短期表现来看，WAPLAUSDT0 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 -0.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Plasma USDT0（WAPLAUSDT0）市场信息

市值 $ 58.05M$ 58.05M $ 58.05M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.05M$ 58.05M $ 58.05M 流通量 57.91M 57.91M 57.91M 总供应量 57,907,058.131398 57,907,058.131398 57,907,058.131398

Wrapped Aave Plasma USDT0 的当前市值为 $ 58.05M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAPLAUSDT0 的流通量为 57.91M，总供应量是 57907058.131398，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.05M。