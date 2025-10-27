Wrapped Aave Plasma USDe（WAPLAUSDE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.997385 24H最高价 $ 1.001 历史最高 $ 1.028 最低价 $ 0.956016 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） +0.10% 漲跌幅（7D） +0.05%

Wrapped Aave Plasma USDe（WAPLAUSDE）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，WAPLAUSDE 的交易价格在 $ 0.997385 至 $ 1.001 之间波动，市场活跃度显著。WAPLAUSDE 的历史最高价为 $ 1.028，历史最低价为 $ 0.956016。

从短期表现来看，WAPLAUSDE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +0.10%，过去 7 天内累计变动为 +0.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Plasma USDe（WAPLAUSDE）市场信息

市值 $ 12.57M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.57M 流通量 12.57M 总供应量 12,572,332.7532984

Wrapped Aave Plasma USDe 的当前市值为 $ 12.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAPLAUSDE 的流通量为 12.57M，总供应量是 12572332.7532984，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.57M。