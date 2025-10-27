Wrapped Aave Optimism WETH（WAOPTWETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 最低价 $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Wrapped Aave Optimism WETH（WAOPTWETH）当前实时价格为 $4,381.62。过去 24 小时内，WAOPTWETH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WAOPTWETH 的历史最高价为 $ 5,168.19，历史最低价为 $ 4,005.73。

从短期表现来看，WAOPTWETH 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Optimism WETH（WAOPTWETH）市场信息

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 927.09K$ 927.09K $ 927.09K 流通量 211.59 211.59 211.59 总供应量 211.5859649342525 211.5859649342525 211.5859649342525

Wrapped Aave Optimism WETH 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAOPTWETH 的流通量为 211.59，总供应量是 211.5859649342525，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 927.09K。