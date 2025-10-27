Wrapped Aave Gnosis wstETH（WAGNOWSTETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,771.34 $ 4,771.34 $ 4,771.34 24H最低价 $ 5,083.45 $ 5,083.45 $ 5,083.45 24H最高价 24H最低价 $ 4,771.34$ 4,771.34 $ 4,771.34 24H最高价 $ 5,083.45$ 5,083.45 $ 5,083.45 历史最高 $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 最低价 $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 涨跌幅（1H） +0.69% 涨跌幅（1D） +5.11% 漲跌幅（7D） +3.81% 漲跌幅（7D） +3.81%

Wrapped Aave Gnosis wstETH（WAGNOWSTETH）当前实时价格为 $5,083.45。过去 24 小时内，WAGNOWSTETH 的交易价格在 $ 4,771.34 至 $ 5,083.45 之间波动，市场活跃度显著。WAGNOWSTETH 的历史最高价为 $ 5,982.55，历史最低价为 $ 4,471.57。

从短期表现来看，WAGNOWSTETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.69%，过去 24 小时内变动为 +5.11%，过去 7 天内累计变动为 +3.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Gnosis wstETH（WAGNOWSTETH）市场信息

市值 $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M 流通量 1.49K 1.49K 1.49K 总供应量 1,489.314800282039 1,489.314800282039 1,489.314800282039

Wrapped Aave Gnosis wstETH 的当前市值为 $ 7.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAGNOWSTETH 的流通量为 1.49K，总供应量是 1489.314800282039，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.57M。