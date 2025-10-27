Wrapped Aave Gnosis WETH（WAGNOWETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 4,001.67 24H最高价 $ 4,243.25 历史最高 $ 5,023.11 最低价 $ 3,736.37 涨跌幅（1H） +0.68% 涨跌幅（1D） +5.09% 漲跌幅（7D） +3.71%

Wrapped Aave Gnosis WETH（WAGNOWETH）当前实时价格为 $4,242.78。过去 24 小时内，WAGNOWETH 的交易价格在 $ 4,001.67 至 $ 4,243.25 之间波动，市场活跃度显著。WAGNOWETH 的历史最高价为 $ 5,023.11，历史最低价为 $ 3,736.37。

从短期表现来看，WAGNOWETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.68%，过去 24 小时内变动为 +5.09%，过去 7 天内累计变动为 +3.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Gnosis WETH（WAGNOWETH）市场信息

市值 $ 4.24M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 4.24M 流通量 999.34 总供应量 999.3424575843383

Wrapped Aave Gnosis WETH 的当前市值为 $ 4.24M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAGNOWETH 的流通量为 999.34，总供应量是 999.3424575843383，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.24M。