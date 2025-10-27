Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 130.53 $ 130.53 $ 130.53 24H最低价 $ 141.07 $ 141.07 $ 141.07 24H最高价 24H最低价 $ 130.53$ 130.53 $ 130.53 24H最高价 $ 141.07$ 141.07 $ 141.07 历史最高 $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 最低价 $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 涨跌幅（1H） +1.32% 涨跌幅（1D） +7.90% 漲跌幅（7D） +10.03% 漲跌幅（7D） +10.03%

Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）当前实时价格为 $141.88。过去 24 小时内，WAGNOGNO 的交易价格在 $ 130.53 至 $ 141.07 之间波动，市场活跃度显著。WAGNOGNO 的历史最高价为 $ 171.93，历史最低价为 $ 118.89。

从短期表现来看，WAGNOGNO 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.32%，过去 24 小时内变动为 +7.90%，过去 7 天内累计变动为 +10.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）市场信息

市值 $ 122.26K$ 122.26K $ 122.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 122.26K$ 122.26K $ 122.26K 流通量 861.71 861.71 861.71 总供应量 861.7063871655738 861.7063871655738 861.7063871655738

Wrapped Aave Gnosis GNO 的当前市值为 $ 122.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAGNOGNO 的流通量为 861.71，总供应量是 861.7063871655738，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 122.26K。