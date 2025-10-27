Wrapped Aave Ethereum WETH（WAETHWETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,137.0 $ 4,137.0 $ 4,137.0 24H最低价 $ 4,409.08 $ 4,409.08 $ 4,409.08 24H最高价 24H最低价 $ 4,137.0$ 4,137.0 $ 4,137.0 24H最高价 $ 4,409.08$ 4,409.08 $ 4,409.08 历史最高 $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 最低价 $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 涨跌幅（1H） +0.26% 涨跌幅（1D） +5.62% 漲跌幅（7D） +4.69% 漲跌幅（7D） +4.69%

Wrapped Aave Ethereum WETH（WAETHWETH）当前实时价格为 $4,405.96。过去 24 小时内，WAETHWETH 的交易价格在 $ 4,137.0 至 $ 4,409.08 之间波动，市场活跃度显著。WAETHWETH 的历史最高价为 $ 5,206.48，历史最低价为 $ 3,549.35。

从短期表现来看，WAETHWETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.26%，过去 24 小时内变动为 +5.62%，过去 7 天内累计变动为 +4.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Ethereum WETH（WAETHWETH）市场信息

市值 $ 157.95M$ 157.95M $ 157.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 157.95M$ 157.95M $ 157.95M 流通量 35.85K 35.85K 35.85K 总供应量 35,850.71100989751 35,850.71100989751 35,850.71100989751

Wrapped Aave Ethereum WETH 的当前市值为 $ 157.95M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAETHWETH 的流通量为 35.85K，总供应量是 35850.71100989751，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 157.95M。