Wrapped Aave Ethereum USDT（WAETHUSDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24H最低价 $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H最高价 24H最低价 $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24H最高价 $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 历史最高 $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 最低价 $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02%

Wrapped Aave Ethereum USDT（WAETHUSDT）当前实时价格为 $1.14。过去 24 小时内，WAETHUSDT 的交易价格在 $ 1.12 至 $ 1.14 之间波动，市场活跃度显著。WAETHUSDT 的历史最高价为 $ 1.23，历史最低价为 $ 1.033。

从短期表现来看，WAETHUSDT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Ethereum USDT（WAETHUSDT）市场信息

市值 $ 115.92M$ 115.92M $ 115.92M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 115.92M$ 115.92M $ 115.92M 流通量 101.30M 101.30M 101.30M 总供应量 101,304,013.012842 101,304,013.012842 101,304,013.012842

Wrapped Aave Ethereum USDT 的当前市值为 $ 115.92M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAETHUSDT 的流通量为 101.30M，总供应量是 101304013.012842，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.92M。