Wrapped Aave Ethereum USDC（WAETHUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24H最低价 $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H最高价 24H最低价 $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24H最高价 $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 历史最高 $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 最低价 $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） -1.56% 漲跌幅（7D） -1.56%

Wrapped Aave Ethereum USDC（WAETHUSDC）当前实时价格为 $1.15。过去 24 小时内，WAETHUSDC 的交易价格在 $ 1.12 至 $ 1.15 之间波动，市场活跃度显著。WAETHUSDC 的历史最高价为 $ 1.27，历史最低价为 $ 0.965606。

从短期表现来看，WAETHUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 -1.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Ethereum USDC（WAETHUSDC）市场信息

市值 $ 131.27M$ 131.27M $ 131.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 131.29M$ 131.29M $ 131.29M 流通量 114.19M 114.19M 114.19M 总供应量 114,210,668.801622 114,210,668.801622 114,210,668.801622

Wrapped Aave Ethereum USDC 的当前市值为 $ 131.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAETHUSDC 的流通量为 114.19M，总供应量是 114210668.801622，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 131.29M。