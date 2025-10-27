Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH（WAETHLIDOWSTETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,776.96 $ 4,776.96 $ 4,776.96 24H最低价 $ 5,145.46 $ 5,145.46 $ 5,145.46 24H最高价 24H最低价 $ 4,776.96$ 4,776.96 $ 4,776.96 24H最高价 $ 5,145.46$ 5,145.46 $ 5,145.46 历史最高 $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 最低价 $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +5.29% 漲跌幅（7D） +3.71% 漲跌幅（7D） +3.71%

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH（WAETHLIDOWSTETH）当前实时价格为 $5,091.11。过去 24 小时内，WAETHLIDOWSTETH 的交易价格在 $ 4,776.96 至 $ 5,145.46 之间波动，市场活跃度显著。WAETHLIDOWSTETH 的历史最高价为 $ 6,300.14，历史最低价为 $ 3,160.66。

从短期表现来看，WAETHLIDOWSTETH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +5.29%，过去 7 天内累计变动为 +3.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH（WAETHLIDOWSTETH）市场信息

市值 $ 12.30M$ 12.30M $ 12.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M 流通量 2.42K 2.42K 2.42K 总供应量 2,300.075136308919 2,300.075136308919 2,300.075136308919

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH 的当前市值为 $ 12.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAETHLIDOWSTETH 的流通量为 2.42K，总供应量是 2300.075136308919，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.71M。