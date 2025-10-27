Wrapped Aave Ethereum Lido WETH（WAETHLIDOWETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,009.48 $ 4,009.48 $ 4,009.48 24H最低价 $ 4,327.05 $ 4,327.05 $ 4,327.05 24H最高价 24H最低价 $ 4,009.48$ 4,009.48 $ 4,009.48 24H最高价 $ 4,327.05$ 4,327.05 $ 4,327.05 历史最高 $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 最低价 $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） +5.22% 漲跌幅（7D） +3.58% 漲跌幅（7D） +3.58%

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH（WAETHLIDOWETH）当前实时价格为 $4,278.08。过去 24 小时内，WAETHLIDOWETH 的交易价格在 $ 4,009.48 至 $ 4,327.05 之间波动，市场活跃度显著。WAETHLIDOWETH 的历史最高价为 $ 5,312.72，历史最低价为 $ 1,900.47。

从短期表现来看，WAETHLIDOWETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 +5.22%，过去 7 天内累计变动为 +3.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH（WAETHLIDOWETH）市场信息

市值 $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 流通量 1.10K 1.10K 1.10K 总供应量 1,236.217634219299 1,236.217634219299 1,236.217634219299

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH 的当前市值为 $ 4.70M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAETHLIDOWETH 的流通量为 1.10K，总供应量是 1236.217634219299，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.29M。