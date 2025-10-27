Wrapped Aave Ethereum Lido GHO（WAETHLIDOGHO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.992612 $ 0.992612 $ 0.992612 24H最低价 $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H最高价 24H最低价 $ 0.992612$ 0.992612 $ 0.992612 24H最高价 $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 历史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低价 $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） -1.57% 漲跌幅（7D） -1.57%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO（WAETHLIDOGHO）当前实时价格为 $1.022。过去 24 小时内，WAETHLIDOGHO 的交易价格在 $ 0.992612 至 $ 1.023 之间波动，市场活跃度显著。WAETHLIDOGHO 的历史最高价为 $ 1.11，历史最低价为 $ 0.920237。

从短期表现来看，WAETHLIDOGHO 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 -1.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO（WAETHLIDOGHO）市场信息

市值 $ 17.21M$ 17.21M $ 17.21M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.26M$ 17.26M $ 17.26M 流通量 16.83M 16.83M 16.83M 总供应量 16,885,945.03476447 16,885,945.03476447 16,885,945.03476447

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO 的当前市值为 $ 17.21M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAETHLIDOGHO 的流通量为 16.83M，总供应量是 16885945.03476447，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.26M。