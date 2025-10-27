Wrapped Aave Base wstETH（WABASWSTETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,401.16 $ 4,401.16 $ 4,401.16 24H最低价 $ 6,208.93 $ 6,208.93 $ 6,208.93 24H最高价 24H最低价 $ 4,401.16$ 4,401.16 $ 4,401.16 24H最高价 $ 6,208.93$ 6,208.93 $ 6,208.93 历史最高 $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 最低价 $ 4,293.25$ 4,293.25 $ 4,293.25 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） +6.32% 漲跌幅（7D） +6.22% 漲跌幅（7D） +6.22%

Wrapped Aave Base wstETH（WABASWSTETH）当前实时价格为 $5,109.78。过去 24 小时内，WABASWSTETH 的交易价格在 $ 4,401.16 至 $ 6,208.93 之间波动，市场活跃度显著。WABASWSTETH 的历史最高价为 $ 8,323.65，历史最低价为 $ 4,293.25。

从短期表现来看，WABASWSTETH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 +6.32%，过去 7 天内累计变动为 +6.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Base wstETH（WABASWSTETH）市场信息

市值 $ 186.98K$ 186.98K $ 186.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 186.98K$ 186.98K $ 186.98K 流通量 36.44 36.44 36.44 总供应量 36.43920318592339 36.43920318592339 36.43920318592339

Wrapped Aave Base wstETH 的当前市值为 $ 186.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WABASWSTETH 的流通量为 36.44，总供应量是 36.43920318592339，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 186.98K。