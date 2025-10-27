Wrapped Aave Base WETH（WABASWETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3,731.27 $ 3,731.27 $ 3,731.27 24H最低价 $ 4,741.71 $ 4,741.71 $ 4,741.71 24H最高价 24H最低价 $ 3,731.27$ 3,731.27 $ 3,731.27 24H最高价 $ 4,741.71$ 4,741.71 $ 4,741.71 历史最高 $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 最低价 $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 涨跌幅（1H） +3.12% 涨跌幅（1D） +5.52% 漲跌幅（7D） +4.40% 漲跌幅（7D） +4.40%

Wrapped Aave Base WETH（WABASWETH）当前实时价格为 $4,316.29。过去 24 小时内，WABASWETH 的交易价格在 $ 3,731.27 至 $ 4,741.71 之间波动，市场活跃度显著。WABASWETH 的历史最高价为 $ 7,104.16，历史最低价为 $ 3,674.28。

从短期表现来看，WABASWETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.12%，过去 24 小时内变动为 +5.52%，过去 7 天内累计变动为 +4.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Base WETH（WABASWETH）市场信息

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 234.08 234.08 234.08 总供应量 234.0810571659082 234.0810571659082 234.0810571659082

Wrapped Aave Base WETH 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WABASWETH 的流通量为 234.08，总供应量是 234.0810571659082，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。