Wrapped Aave Base USDC（WABASUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H最低价 $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H最高价 24H最低价 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24H最高价 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 历史最高 $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 最低价 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 涨跌幅（1H） -1.37% 涨跌幅（1D） -1.43% 漲跌幅（7D） -1.36% 漲跌幅（7D） -1.36%

Wrapped Aave Base USDC（WABASUSDC）当前实时价格为 $1.096。过去 24 小时内，WABASUSDC 的交易价格在 $ 1.073 至 $ 1.16 之间波动，市场活跃度显著。WABASUSDC 的历史最高价为 $ 2.18，历史最低价为 $ 1.011。

从短期表现来看，WABASUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.37%，过去 24 小时内变动为 -1.43%，过去 7 天内累计变动为 -1.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Base USDC（WABASUSDC）市场信息

市值 $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M 流通量 7.69M 7.69M 7.69M 总供应量 7,688,339.794796 7,688,339.794796 7,688,339.794796

Wrapped Aave Base USDC 的当前市值为 $ 8.43M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WABASUSDC 的流通量为 7.69M，总供应量是 7688339.794796，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.43M。