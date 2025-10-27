Wrapped Aave Base GHO（WABASGHO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.994925 24H最高价 $ 1.067 历史最高 $ 1.25 最低价 $ 0.81731 涨跌幅（1H） +0.62% 涨跌幅（1D） -1.12% 漲跌幅（7D） -1.04%

Wrapped Aave Base GHO（WABASGHO）当前实时价格为 $1.017。过去 24 小时内，WABASGHO 的交易价格在 $ 0.994925 至 $ 1.067 之间波动，市场活跃度显著。WABASGHO 的历史最高价为 $ 1.25，历史最低价为 $ 0.81731。

从短期表现来看，WABASGHO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.62%，过去 24 小时内变动为 -1.12%，过去 7 天内累计变动为 -1.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Base GHO（WABASGHO）市场信息

市值 $ 12.13M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.13M 流通量 11.93M 总供应量 11,933,741.70358109

Wrapped Aave Base GHO 的当前市值为 $ 12.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WABASGHO 的流通量为 11.93M，总供应量是 11933741.70358109，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.13M。