Wrapped Aave Base EURC（WABASEURC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 1.18
24H最高价 $ 1.19
历史最高 $ 1.2
最低价 $ 1.16
涨跌幅（1H） -0.02%
涨跌幅（1D） +0.05%
漲跌幅（7D） +0.01%

Wrapped Aave Base EURC（WABASEURC）当前实时价格为 $1.19。过去 24 小时内，WABASEURC 的交易价格在 $ 1.18 至 $ 1.19 之间波动，市场活跃度显著。WABASEURC 的历史最高价为 $ 1.2，历史最低价为 $ 1.16。

从短期表现来看，WABASEURC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +0.05%，过去 7 天内累计变动为 +0.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Base EURC（WABASEURC）市场信息

市值 $ 143.10K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 143.10K
流通量 120.58K
总供应量 120,584.230716

Wrapped Aave Base EURC 的当前市值为 $ 143.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WABASEURC 的流通量为 120.58K，总供应量是 120584.230716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 143.10K。